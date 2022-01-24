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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نحرص على قيم المجتمع .. نقابة المهن التمثيلية تصدر بياناً بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز
فيلم أصحاب ولا أعز

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً بشأن الجدل المثار على فيلم “أصحاب ولا أعز”.

 

جاء البيان كالتالي: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء،  بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام،  ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها )  والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم


''أصحاب ولا أعز ''والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى ذكي عضو النقابة 
ونتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها :
أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه 
ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة .


ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

 

هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه .. عاشت مصر المستنيرة .. نقيب المهن التمثيلية د/ أشرف ذكي".

أصحاب ولا أعز نقابة المهن التمثيلية نقابة المهن مني ذكي الابداع

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