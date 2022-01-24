مصرع زوجين في انهيار سقف منزل بـ الإسكندرية

شهدت منطقة مينا البصل، غربي الإسكندرية، حادثًا مؤسفًا، فقد لقي عجوز وزوجته مصرعهما، بسبب انهيار سقف منزلهما القديم في المنطقة التي تمتلئ بمئات المنازل القديمة.

وذكر حي غرب الإسكندرية، أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2017، ولم ينفذ حتى الأن.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا يفيد انهيار سقف شقة ببلوك بمساكن المفروزة بمنطقة مينا البصل ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة مينا البصل وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبعد معاينة ضباط المباحث، اتضح قيام مالك العقار بأعمال ترميم للسقف والأرضية بشكل عشوائي وخاطئ، وبسبب هذا الترميم الخاطئ، انهار سقف الطابق الخامس على الرابع ما أسفر عن وفاة الزوج، 70 عام، وزوجته 65 عامًا.

وأفاد حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، أن قوات الحماية المدنية نجحت في استخراج الجثتين من أسفل الأنقاض، وتم نقلهما إلى مشرحة كوم الدكة.

وأضاف الحي أن العقار صادر له قرار ترميم منذ عام 2017 لم ينفذ، وقررت تحويل ملف المنزل إلى لجنة من كلية الهندسة لتحديد مصيره.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة مينا البصل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.