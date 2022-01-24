الحكومة: حلول عاجلة للمناطق المتضررة من الطقس السيء

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة التعامل بحلول عاجلة مع المناطق الساخنة التي تعرضت لبعض المشكلات الناجمة عن موجات الطقس السيئ خلال الفترة الماضية،.

وشدد مدبولي في تصريحات صحفية على ضرورة مراعاة أن تتضمن المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها في الإسكندرية شبكة صرف مياه الأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحي.

وشدد على أنه طبقاً للتغيرات المناخية التي نشهدها حالياَ، فهناك عدد من المشروعات المطلوبة لمواجهة الظواهر الناتجة عنها.

من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، أعدت الدراسة المبدئية لخطة الإدارة المتكاملة لمياه الأمطار، ونحن في انتظار تقديم كلية الهندسة خطة تنفيذية؛ تمهيدا للبدء في تنفيذها على الفور.