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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ثروة مهدرة.. برلماني يطالب إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار لاستغلالها في الزراعة

محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء شبكة صرف لمياه الأمطار مستقلة عن شبكة الصرف الصحي للاستفادة منها في الزراعة.

 

وقال النائب في اقتراحه، رغم أن مياه الأمطار تمثل ثروة مائية يمكن الاستفادة منها في الزراعة، إلا انها تمثل ثروة مهدرة على أرض الواقع، لما تسببه من أزمة ومشكلة كبيرة كل عام في فصل الشتاء، بسبب عدم قدرة محطات وشبكات الصرف الصحي علي تصريفها واستيعابها، الأمر الذى يتسبب في أزمة بالطرق والشوارع وتكبد البلاد لخسائر نتيجة تراكم مياه الأمطار في الشوارع لفترات طويلة.

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وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستغلال تلك المياه من خلال إنشاء شبكات صرف لمياه الأمطار بخلاف شبكات الصرف الصحي، بحيث يتم تجميع تلك المياه وتوجيهها إلي الترع والمجارى المائية لري الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أحد السبل لمواجهة العجز المائي الذي نواجهه.

 

واستشهد عضو مجلس النواب، بنجاح تلك هذه التجربة في دائرته بمحافظة البحيرة، مؤكدا أهمية تطبيقها في باقي المراكز بالمحافظات، وخاصة تلك المحافظات التي تتميز بكثافة في مياه الأمطار وتعاني من تصريفها عبر شبكات الصرف الصحى مثل محافظة الإسكندرية التي تتسبب مياه الأمطار في أزمات بها مع كل شتاء.

 

وطالب زين ، بإدراج الاقتراح برغبة للمناقشة في اللجنة المختصة بحضور الوزير المختص والمسئولين المعنيين.

 

 

محمد عبد الله زين الدين حنفى جبالى مجلس الوزراء مياه الأمطار شبكة صرف الزراعة التنمية المحلية فصل الشتاء

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