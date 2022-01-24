الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

يشهد الطقس اليوم الإثنين، انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



أمطار



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، و أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى

الحرارة صفر

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية إن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة ستكون مابين ١٢ لـ ١٣ درجة أما الصغرى ستكون ٦ درجات فيما تسجل على سانت كاترين 0 .

وأضافت شاكر أن بعد غد الأربعاء سيشهد تقلبات جوية عنيفة وهطول أمطار على كل محافظات الجمهورية خاصة القاهرة الكبرى.

وأوضحت مدير عام الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، أن محافظات شمال الصعيد مثل الفيوم والمنيا وبنى سويف درجات الحرارة الصغرى ستسجل 3 مئوية".

ونوهت إلى أن انخفاض درجات الحرارة على مستوى مصر سيظل لمدة أسبوعين، بسبب الكتل الباردة القادمة من أوروبا.

موجة البرد الشديدة

من جانبه أكد الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة البرد الشديدة التي تعيشها محافظات الجمهورية مستمرة حتى نهاية شهر يناير.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة متوقع انخفاضها من درجتين إلى ثلاثة درجات يومي الأربعاء والخميس القادم، وهناك فرص لتكون الشبورة ليست كثيرة في الفترة المقبلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 14 للعظمى والصغرى 7

السواحل الشمالية 14 للعظمى والصغرى 8

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 13

شمال الصعيد 15 للعظمى والصغرى 5

جنوب الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7