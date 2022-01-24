الجمهور أجبرني عليه.. محمد هنيدى يكشف عن أسوأ عمل له.. نوستالجيا

حل الفنان محمد هنيدى، ضيفا فى حوار سابق متحدثا عن مسيرته الفنية والأفلام التي يندم عليها، قائلا: "كنت أقبل أفلام دون مستوي فى بداياتي.. وقولت هاخد فلوس كويسة وخلاص".

وتابع: "مكسوف أقول العمل اللي ندمت عليه لأن المشاهدين بيحبوها.. وهو عمل أسمه وأنت عامل أيه مع علاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي وصلاح عبد الله.. وجيت فى وقت قولت لعلاء الله يرحمه أني مش هكمل والموضوع مش عاجبني.. وفوجئت أن الناس حبته".

وأشار: "التمثيل بشكل عام بياخدك من الحياة كلها.. وأنا سعيد جدا بالشهرة لأنها حب.. ولكن كنت بتضايق من الأضرار لفترة وتعايشت معاها بعدين.. ومفتكرتش أروح لدكتور نفسي ولكن دا شيء صحي جدا".