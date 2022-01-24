برلماني: عيد الشرطة ذكرى طيبة نستلهم فيها روح الفداء والتضحيات

هنأ النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة العيد الوطنى الـ ٧٠ للشرطة، مؤكدًا أنها ذكرى طيبة نستلهم فيها روح الفداء والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة في خدمة الوطن.

وأضاف "فرج"، أن جهاز الشرطة قدم تضحيات عديدة على مدى السنوات الماضية في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وحتى الوقت الراهن، حيث مرت مصر بمراحل عديدة خاصةً في مواجهة الإرهاب منذ الستينيات وحتى الفترة الحالية، فضلا عن مواكبة تطور الإرهاب خلال هذه الفترات وتتطور أسلحته ووسائل اتصاله وانتقاله، وتقوم الشرطة بمواكبة هذا التطور بشكل أحدث من حيث التسليح والتخطيط والانتقال والاتصال والمتابعة.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى أن رجال الشرطة صمام الأمان لمصر وسلامها وأثبتوا على مر الأزمنة أنهم على قدر عالٍ من المسؤولية تجاه وطنهم وشعبهم العظيم، مضيفاً أن الإنجازات التى حققتها الشرطة المصرية جاءت من خلال رؤية وإصرار وعمل وجهد وعرق ودماء وتضحيات وبطولات كبيرة، قام بها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية.

ولفت "فرج"، إلى أن مصر تعد واحة الأمن في الوطن العربي والشرق الأوسط ككل، في ظل التغيرات والاضطراب الذي يحيط بالبلاد من كافة الاتجاهات ولكن أبنائها من القوات المسلحة والشرطة يلعبون دورا كبيرا في الحفاظ على الاستقرار والأمن، متابعًا: "الشرطة قدمت شهداء عدة على مدى تاريخها للدفاع عن الوطن، مما يتطلب من جموع الشعب تقديرهم وتقدير أسرهم وتقديم التحية لهم على ما فعلوه من أجل الوطن".