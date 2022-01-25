عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 25-1-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في أول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-1-2022 على مستوى البنوك العاملة بمصر وذلك للأسبوع الثالث على التوالي منذ بداية العام الجديد.

وقال البنك المركزي المصري  عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيها  للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.


وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في  بنكي مصر والأهلي.

 

ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه  للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".

 

وسجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".

 

أعلى سعر للدولار

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم السبت 15 - 1 - 2022

ترشيحاتنا

إسطنبول التركية تتعرض لشلل كامل بسبب موجة الثلوج.. فيديو

اليوم.. العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل بحضور أبطاله

يستمر16أسبوعا والامتحانات في يونيو ويوليو.. تفاصيل الخريطة الزمنية للتيرم الثاني بالجامعات

من ضاقت عليه الدنيا.. علي جمعة يوصيه بـ19 كلمة وسورة قصيرة

سعر الدولار في البنوك اليوم 25-1-2022

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختباء رجل بين عجل الطائرة لمدة 11 ساعة.. شاهد ما حدث له

في حضن أخرى.. كاميرات المباراة تفضح خيانة مشجع لحبيبته|صور

بسبب ابن عمها.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. ورد صادم منها

الشبح يثير ذعر العالم.. سلالة متحورة جديدة من أوميكرون

فيديو

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ