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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كله بيزيط.. ريهام سعيد تعلق على فيلم أصحاب ولا أعز عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ريهام سعيد فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسيمة علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "

 

وتحدثت فية عن ما أثير من جدل في تلك الفترة حول فيلم "أصحاب ولا أعز " وعلقت قائلةً :" أول مره اعمل فيديو علي الانستجرام بصراحه سفاله و قله ادب انا شخصيا ياما استحملت كتير و محدش شاف شغلي سمنه و تعالب و محدش شاف حاجه كله بيزبط مع الزيطه.

 

وإأكملت " الكلام انهارده زياده معلش كلمتين مزنوقين للساده الي مديين نفسهم يشتموا بس ماينفعش يشوفوا فيلم جريء ده لو كانوا شافوه.لامته السوشال ميديا هاتحدد مصير المشاهير و هي مش نبض الشارع الحقيقي؟".

 

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها .

 

وأثار فيلم اصحاب ولا أعز موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين بسبب ما يحتويه الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون انها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم .

نجوم دعموا منى زكي وأبطال أصحاب ولا أعز

حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منى زكي والدفاع عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نيتفليكس

 

 

ريهام سعيد أصحاب ولا أعز أخبار الفنانين عبر السوشال ميديا

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