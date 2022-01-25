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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأعمال التاريخية والتراثية في صدارة مشاركة التنمية الثقافية بمعرض الكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 ، والتي تحمل شعار (هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل)، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من الأربعاء 26 يناير وحتي الأحد  6 فبراير بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس.

وتأتي مشاركة صندوق التنمية من خلال جناح العرض بصالة ( 3 ) لاصدارات الصندوق، بالإضافة الي جناح بصاله 1 جناح 2B ويضم اصدارات كل من : المجلس الأعلي للثقافة بنسبة خصم للجمهور تصل الي 30 % ، المركز القومي لثقافة الطفل ، إصدارات المشروع القوي للترجمة .

ومن أهم العناوين في أجنحة الصندوق والتي بلغت حوالي 800 عنوان: "السلطان قنصوة الغوري"، "رحلة مع أسبلة القاهرة"، "قصر محمد علي"،  "فنون وحرف تقليدية"، " رسالة في علم الكتابة "، " روائع الفن الأوروبي "، " منير كنعان " و" للتراث وجة آخر"، " دليل التطريز السيناوي" ، وغيرها من اصدرات قطاع الصندوق .

 

ومن أهم الاصدارات الحديثة للمجلس الأعلى للثقافة  :" مشارك لا متفرج"، " لاشيء الا الفضول"، " سينما الأساطير والحكايات"، “البناء السردي في روايات مكاوي سعيد"، “الاستطيان ومشكلاته في الأدب العبري الحديث "، " الرقمنة وادب الأطفال"، " مصر المبدعة "، " لا يوجد بشر بالخارج "، " قضية الصحراء الغربية في المنظمات الإقليمية والدولية"،  وغيرها من الاصدارات.

ومن أهم الاصدرات الحديثة للمركز القومي لثقافة الطفل: " قصر اللؤلؤ"، " شكشوك"، "أصحاب ونس"، " سقوط طائرة"، " حكايات ساندرا" وغيرها من المؤلفات الموجهه للأطفال.

جدير بالذكر أن شخصيتي المعرض هذا العام هما الكاتب الكبير يحي حقي ، كاتب الأطفال الكبير عبد التواب يوسف، وتحل اليونان ضيف شرف هذه الدورة .

صندوق التنمية الثقافية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل الهيئة المصرية العامة للكتاب فنون وحرف تقليدية

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