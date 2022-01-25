الأعمال التاريخية والتراثية في صدارة مشاركة التنمية الثقافية بمعرض الكتاب

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 ، والتي تحمل شعار (هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل)، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من الأربعاء 26 يناير وحتي الأحد 6 فبراير بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس.

وتأتي مشاركة صندوق التنمية من خلال جناح العرض بصالة ( 3 ) لاصدارات الصندوق، بالإضافة الي جناح بصاله 1 جناح 2B ويضم اصدارات كل من : المجلس الأعلي للثقافة بنسبة خصم للجمهور تصل الي 30 % ، المركز القومي لثقافة الطفل ، إصدارات المشروع القوي للترجمة .

ومن أهم العناوين في أجنحة الصندوق والتي بلغت حوالي 800 عنوان: "السلطان قنصوة الغوري"، "رحلة مع أسبلة القاهرة"، "قصر محمد علي"، "فنون وحرف تقليدية"، " رسالة في علم الكتابة "، " روائع الفن الأوروبي "، " منير كنعان " و" للتراث وجة آخر"، " دليل التطريز السيناوي" ، وغيرها من اصدرات قطاع الصندوق .

ومن أهم الاصدارات الحديثة للمجلس الأعلى للثقافة :" مشارك لا متفرج"، " لاشيء الا الفضول"، " سينما الأساطير والحكايات"، “البناء السردي في روايات مكاوي سعيد"، “الاستطيان ومشكلاته في الأدب العبري الحديث "، " الرقمنة وادب الأطفال"، " مصر المبدعة "، " لا يوجد بشر بالخارج "، " قضية الصحراء الغربية في المنظمات الإقليمية والدولية"، وغيرها من الاصدارات.

ومن أهم الاصدرات الحديثة للمركز القومي لثقافة الطفل: " قصر اللؤلؤ"، " شكشوك"، "أصحاب ونس"، " سقوط طائرة"، " حكايات ساندرا" وغيرها من المؤلفات الموجهه للأطفال.

جدير بالذكر أن شخصيتي المعرض هذا العام هما الكاتب الكبير يحي حقي ، كاتب الأطفال الكبير عبد التواب يوسف، وتحل اليونان ضيف شرف هذه الدورة .