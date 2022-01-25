الخطوط السعودية تعتزم استئناف رحلاتها إلى تايلاند مايو المقبل

تعتزم الخطوط الجوية السعودية، إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى تايلاند مطلع مايو المقبل، وفقًا لما نقلته صحيفة “سبق”.

وكانت "الخطوط السعودية" أوقفت تشغيل رحلاتها المباشرة إلى تايلاند منذ ما يقارب ثلاثة عقود بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبانكوك، كما مُنع المواطنون السعوديون من السفر إلى تايلاند، واستُثني من ذلك السفر لأغراض تجارية.

ومؤخرًا، أعفت تايلاند المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، إلى جانب تقديم الكثير من التسهيلات، سواء في مجال السياحة أو المجالات الاستثمارية الأخرى.

يأتي ذلك مع بدء رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، والتي جاءت تلبية لدعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، استقبل الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

وأجريت له مراسم استقبال رسمية، ثم بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس وزراء تايلند، جلسة مباحثات رسمية شهدت تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وأقام ولي العهد الأمير بن سلمان، مأدبة غداء؛ تكريمًا لرئيس الوزراء التايلاندي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، إنه قدم دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة بلاده قريبًا.

وأضاف أوتشا في تصريحات لقناة "العربية"، أن وزارة الخارجية ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية والطاقة بالسعودية وتايلاند ناقشوا تعزيز التعاون بين البلدين.