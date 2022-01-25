عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطوط السعودية تعتزم استئناف رحلاتها إلى تايلاند مايو المقبل

الخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية

تعتزم الخطوط الجوية السعودية، إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة إلى تايلاند مطلع مايو المقبل، وفقًا لما نقلته صحيفة “سبق”.

وكانت "الخطوط السعودية" أوقفت تشغيل رحلاتها المباشرة إلى تايلاند منذ ما يقارب ثلاثة عقود بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبانكوك، كما مُنع المواطنون السعوديون من السفر إلى تايلاند، واستُثني من ذلك السفر لأغراض تجارية.

بعد انقطاع لمدة 3 عقود.. رئيس وزراء تايلاند يزور السعودية

بعد انقطاع 30 عاما.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للسعودية

ومؤخرًا، أعفت تايلاند المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، إلى جانب تقديم الكثير من التسهيلات، سواء في مجال السياحة أو المجالات الاستثمارية الأخرى.

يأتي ذلك مع بدء رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، والتي جاءت تلبية لدعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، استقبل الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

وأجريت له مراسم استقبال رسمية، ثم بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس وزراء تايلند، جلسة مباحثات رسمية شهدت تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وأقام ولي العهد الأمير بن سلمان، مأدبة غداء؛ تكريمًا لرئيس الوزراء التايلاندي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، إنه قدم دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة بلاده قريبًا.

وأضاف أوتشا في تصريحات لقناة "العربية"، أن وزارة الخارجية ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية والطاقة بالسعودية وتايلاند ناقشوا تعزيز التعاون بين البلدين.

السعودية تايلاند الخطوط الجوية السعودية السعودية وتايلاند الخطوط السعودية

ترشيحاتنا

طقس سييء.. محافظ الإسكندرية: استمرار أداء امتحانات نصف العام في المدارس غدا

الشيوخ يحيل النائب مصطفى سالمان للجنة القيم بعد فصله من مستقبل وطن

ملياردير يفجر مفاجأة: أمريكا ستنهار أمام الصين

تامر أمين: تعامل الجمهور مع فيلم أصحاب ولا أعز أثبت نخوة المصريين.. فيديو

يبحث ملفات سياسية واقتصادية..أمير قطر يعتزم زيارة الولايات المتحدة نهاية يناير الجاري

إطلاق نار كثيف بالقرب من المقر الرئيسي لقوات الأمن في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

"حالته مستقرة ".. نقل ساديو ماني للمستشفى أثناء لقاء الرأس الأخضر

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

بارتفاع متر.. عاصفة ثلجية تحاصر 5 آلاف سيارة في اليونان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشيع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

مومياء حامل.. لغز اكتشاف جنين داخل جثة محنطة لأكثر من ألفي عام

تحدى الموت.. سائق يحاول الاستدارة للخلف بسيارته على منحدر جبلي ضيق|شاهد

فيديو

بعد أصحاب ولا أعز| أكثر 10 أفلام إثارة للجدل في تاريخ السينما المصرية .. فيديوجراف

فيديو جراف.. انفجار شمسي يهدد بقطع الكهرباء والإتصالات عن الأرض

قبل أيام من الانتخابات.. انتعاش خزينة الزمالك بـ 216 مليون جنيه.. فيديوجراف

الطب البيطرى: كيف تميز بين لحم الحمير والبقري بمجرد النظر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ