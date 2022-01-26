المجلس الأعلى للآثار: معاملة الزائرين الأفارقة معاملة المصريين بالنسبة لأسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية.. ومنح تخفيض 50% على إصدارات المجلس بمعرض الكتاب

مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار:

منح تخفيض 50% على إصدارات المجلس الأعلى للآثار بمعرض الكتاب

معاملة الزائرين الأفارقة معاملة المصريين بالنسبة لأسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية

استمرار تخفيض نسبة 50%؜ على القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات التابعة للمجلس

عُقد أمس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وقام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بداية الاجتماع بإحاطة المجلس بعدد من الموضوعات المتعلقة ببعض الافتتاحات الوشيكة لعدد من مشروعات الآثار مثل قصر محمد على بشبرا، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع هيئة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية بما يعمل على دعم التعاون المتبادل بين البلدين في مجالي الآثار والمتاحف، وإثراء العمل الأثري والترميم.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على عدة موضوعات من بينها معاملة زائري جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية المفتوحة للزيارة، من الأفارقة معاملة الزائرين المصريين من حيث أسعار تذاكر دخول، وذلك خلال عام ٢٠٢٢.

واستمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة ٥٠٪؜ لشهري فبراير ومارس ٢٠٢٢، وكذلك منح رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي سيتم افتتاح فعالياته اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ يناير وحتى ٧ فبراير، تخفيض بقيمة ٥٠٪؜ على جميع إصدارات المجلس من كتب ونشرات، وذلك خلال طوال فترة المعرض.