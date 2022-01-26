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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك..اكتشف ما يخبئه برجك

ابراج
ابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 26 يناير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 26 يناير فإن ذلك يعني أن 

نصيحة لمواليد 26يناير 

قدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد  26 يناير ، قائلة: في عام 2022  ابتعد عن السائقين والأنانيين. عليك أن تفهم الفرق بين المديح والإطراء وإلا قد يستغلك شخص ما اليوم. سيكون اليوم طبيعيًا من حيث المال. بالحديث عن الصحة ، يُنصح اليوم

حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي

 اليوم  ستشعر بتحسن كبير عن طريق تقليل الضغط النفسي. بالحديث عن عملك ، إذا كنت تقوم بعمل ما ، فيمكن إكمال كل عملك قبل المواعيد النهائية. بصرف النظر عن هذا ، ستتمكن أيضًا من إكمال أي عمل معلق اليوم. 

يُنصح الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية  بالحفاظ على علاقة جيدة مع شركائهم ، وإلا فإن الخلاف بينكما قد يتسبب في خسارة في العمل.

 إذا كنت طالبًا ، فأنت بحاجة في هذا الوقت إلى أن تأخذ دراستك على محمل الجد ، خاصة أن عدم حضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت ليس مفيدًا لك. 

سيكون جو المنزل مبهجًا. اليوم ستكون هناك فرصة لقضاء وقت كافٍ مع أفراد الأسرة

 

توقعات الابراج الحياة العاطفية خبيرة الابراج عبير فؤاد مواليد 26يناير

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