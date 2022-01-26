عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نفد وقودها.. مركبة فالكون 9 تستعد للهبوط على سطح القمر

صدى البلد

بعد رحلة طويلة قضتها المركبة  الفضائية "فالكون9" سبيس إكس والتي تبلغ سبع سنوات في الفضاء، ستهبط على سطح القمر في مارس.

 مركبة فالكون 9 "Falcon 9" غير المأهولة تم إطلاقها بواسطة شركة إيلون ماسك في فبراير 2015 ولكن نفد الوقود منذ ذلك الحين مما منع إعادتها بأمان إلى الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

txt

تناول هذا النوع من الأسماك يسبب الإصابة بـ السرطان.. تفاصيل

txt

رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها لهذا السبب

فقد كان من المفترض أن يهبط مرصد مناخ الفضاء السحيق على منصة عائمة على الأرض، لكن نقص الوقود يعني أن الصاروخ بحجم الثلاجة سيهبط على القمر بدلاً من ذلك، في 4 مارس. يجب أن تصطدم بالقمر بسرعة أقل من 2 ميل في الساعة أو بشكل أكثر تحديدًا 2.58 كيلومتر.

قال بيل جراي ، الذي ابتكر برنامج الدليل الفلكي ، إن الهبوط لن يحدث إلا بعد نقطة الصفر في فبراير، وهي النقطة في مدار القمر أو القمر الصناعي الذي يكون فيه أقرب إلى الأرض.

وقال إن فالكون 9 سيسافر إلى نقطة تبلغ ضعف المسافة التي يبعدها القمر تقريبًا، قبل أن يستدير ويتجه مباشرة إلى الجانب البعيد منه، وفقًا لتقارير سبوتنيك.

يستخدم علماء الفلك المحترفون والهواة برنامج جراي لقياس الفلك؛ لتتبع الأجسام القريبة من الأرض، والكويكبات، والكواكب الصغيرة، والمذنبات.

أعرب خبراء الفضاء عن حماسهم لالتقاط لحظة تصادم فالكون 9 أو على الأقل بعد هبوطه على القمر، بالكاميرا.

txt

أفضل أماكن سياحية في الشارقة.. تعرف عليها

txt

لمساعدتها في الحصول على الطعام.. كلبة تعبر عن شكرها لـ رجل بطريقة غريبة

يمكن أن يوفر صاروخ فالكون 9 أيضًا بعض البيانات القيمة للعلماء الذين يراقبون جيولوجيا القمر، ويأمل الباحثون الذين بحثوا في وجود الجليد في القطبين القمريين لفترة طويلة، أن التأثير سيقطع شوطا في الكشف عن المزيد من المواد الموجودة تحت سطح القمر.

وأطلقت شركة سبيس إكس الصاروخ في فبراير 2015 ووضعت القمر الصناعي لمرصد المناخ في الفضاء (DSCOVR) في نقطة لاجرانجيان من الشمس والأرض L1 ، التي تبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض. 

فالكون9 سبيس إكس الفضاء المركبة سطح القمر مارس

موضوعات متعلقة

تناول هذا النوع من الأسماك يسبب الإصابة بـ السرطان.. تفاصيل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها لهذا السبب

اعتقال سيدة وتغريمها بسبب مزحة.. ما القصة

أفضل أماكن سياحية في الشارقة.. تعرف عليها

لمساعدتها في الحصول على الطعام.. كلبة تعبر عن شكرها لـ رجل بطريقة غريبة

غطتها الفضلات.. رضيعة تبقى بجوار جثة والدتها 5 أيام

مهددة بالمجاعة.. أغرب سمكة تحتاج لـ طبيب أسنان

ودع فيروس كورونا بـ علكة من المشروم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-1-2022

قبل موقعة اليوم بـ أمم إفريقيا.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

طارق شوقي: قرار عقد الامتحان إلكترونيًّا أو ورقيًّا يعود للوزارة وليس للطلاب

نفد وقودها.. مركبة فالكون 9 تستعد للهبوط على سطح القمر

كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك ..أسهل طريقة لإخراج الزكاة

مواعيد مباريات أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ