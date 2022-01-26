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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وفيات أقل.. دراسة أمريكية تكشف مفاجأة سارة بشأن متحور أوميكرون

دراسة أمريكية تكشف
دراسة أمريكية تكشف مفاجأة سارة بشأن متحور أوميكرون

كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن أن متحور أوميكرون، يتسبب في الإصابة بأعراض أقل حدة لفيروس كورونا "كوفيد-19" مما كان عليه الحال في الفترات السابقة، بما في ذلك موجة أثناء انتشار موجة متحور دلتا.

وخلصت الدراسة إلى أن متحور أوميكرون، يحتاج إلى فترات علاج أقصر في المستشفيات، وكما قل حاجة المصابين بالمتحور الجديد لدخول وحدات الرعاية المركزة، وينتج عنه وفيات أقل، مقارنة بالسلالات الأخرى.

وقالت الدراسة المنشورة في التقرير الأسبوعي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخاص بالمرضى والوفيات، إنه رغم الزيادة الحادة في أعداد الإصابات بكورونا، فإن من تلقوا علاجا في وحدات الرعاية المركزة من بين المرضى الذين يعالجون في المستشفيات خلال موجة أوميكرون الحالية أقل نحو 29%، عما كان عليه الحال خلال قفزة الشتاء الماضي، وأقل بنحو 26% عما كان عليه خلال موجة انتشار دلتا.

ورغم ذلك، تسبب متحور أوميكرون سريع الانتشار في أعداد قياسية من الإصابات والمرضى بالمستشفيات، ما فرض أعباء على نظام الرعاية الصحية الأمريكي.

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وأرجعت الدراسة انخفاض حدة مرض "كوفيد-19" في فترة انتشار أوميكرون، إلى الأعداد الكبيرة من المطعمين، والجرعات التنشيطية للمؤهلين، للحصول عليها، فضلا عن الإصابات السابقة التي قدمت بعض الحماية المناعية.

وأشارت إلى أن الوفيات في الفترة من 19 ديسمبر إلى 15 يناير الجاري، عندما كانت إصابات أوميكرون في ذروتها، بلغت في المتوسط 9 لكل ألف مريض بكوفيد-19، مقابل 16 لكل ألف في ذروة الشتاء الماضي، و13 خلال موجة دلتا.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن نتائج الدراسة تتوافق مع تحليلات بيانات أجريت في جنوب أفريقيا وإنجلترا وأسكتلندا، حيث بدأت ذروة الإصابات بمتحور أوميكرون قبل تفشيه في الولايات المتحدة ومعظم دول العالم.

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