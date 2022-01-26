لجنة عليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.. ونواب: وجودها مهم.. وستمنع تسلل غير المتخصصين في هذا الشأن

رئيس الوزراء يصدر القرار رقم 302 لسنة 2022 بشأن ترخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

نائب: لجنة منح ترخيص أي منتج صحي بعد قبوله كان لابد منها

برلماني: وجود ضوابط ومعايير للإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية في صالح المواطن



أشاد عدد من النواب بقرار الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، وأكدوا أنه أمر جيد وفى صالح المواطن، خاصة فى ظل حالة الفوضى المنتشرة بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية بدون ترخيص.

فى البداية قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية أمر رائع جدا.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على أي منتجات وخدمات صحية قبل الإعلان عنها ، وأن تكون هناك لجنة تتيح أو تجيز الإعلان عن هذه المنتجات وتحدد ما إذا كانت هذه المنتجات معتمدة ومعترف بها أم لا.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان: يجب معرفة ما إذا كانت هذه المنتجات الطبية لها مضاعفات وآثار جانبية أو لا ونسبة إفادتها.

ومن جانبه أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود ضوابط ومعايير للإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية أمر جيد وفى صالح المواطن، خاصة فى ظل حالة الفوضى المنتشرة بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية بدون ترخيص.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: ننتظر تفعيل أعمال اللجنة العليا لمنح ترخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية على أرض الواقع ، حتى لا يتسلل غير المتخصصين فى هذا الشأن للإعلان عن منتجات وخدمات صحية بدون ترخيص.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 302 لسنة 2022، بشأن ترخيص الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وتناول القرار، أن تشكل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه، وعضوية ممثلين عن وزارات وجهات معنية.