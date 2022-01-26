مجلس جامعة المنيا يقر اختيار 3 موضوعات بحثية لخدمة قضايا التنمية بالمحافظة

وافق مجلس جامعة المنيا خلال جلسته برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، على اختيار 3 موضوعات بحثية ، اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات ، تستهدف خدمة قضايا التنمية بمحافظة المنيا ، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير المنظومة التعليمية والبحثي ، وربط وتوظيف المشروعات البحثية والرسائل العلمية بالمجتمع ومشكلته .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة بالقاعة الرئيسية للمجلس، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة .

وأوضح د. مصطفي عبد النبي، أن الموضوعات البحثية تتكامل وتتعاون بها العديد من الكليات في مختلف التخصصات، لإحراز مزيداً من الإنجاز والابتكار، مشيراً أن الأبحاث الثلاثة شملت بحث هندسي في مجال الطاقة الشمسية وتحلية مياه الآبار المالحة لخدمة الأراضي الزراعية بالمشروع القومي للظهير الصحراوي بمحافظة المنيا والذي يضم أكثر من 330 ألف فدان ، كما جاء الموضوع البحثي الثاني في المجال الزراعي عن قياس التركيب المحصولي والتراكيب الكيميائية لهذه الأراضي والمحاصيل المناسبة للزراعة بها ، مضيفاً أن المشروع الأخير سيكون عن مواجهة مشكلة الزيادة السكانية ، وذلك من خلال مشروعات تنموية متكاملة ومبتكرة بالريف المصري تعمل على تحسين الدخل ونوعية الحياة لأفراد الأسرة المصرية وطفل الريف، وتوفير فرص العمل .