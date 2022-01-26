"مغاغة تنظم لقاءا للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية

ضمن مبادرة "زرقك في أرضك

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة بدأت في تنظيم فعاليات مبادرة "رزقك في أرضك"، والتي تم تدشينها من ديوان عام المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعي لدى المواطنين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، وبالتزامن مع بدء الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

أكد المحافظ أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تعد واحدة من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وخاصة بعد 25 يناير 2011، حيث زادت بشكل ملموس وأثرت على الإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي المصري بدرجة كبيـرة، وخاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المساكن مـن ناحيـة وعـدم وجـود أراضي للبناء عليها بعيدا عن الرقعة الزراعية من ناحية أخرى،

وشدد المحافظ علي جميع الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، وناشد جميع الأهالي في القرى والنجوع بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، لقاءا توعويا بقرية كفر الصالحين لتوعية المواطنين بالحفاظ على الرقعة الزراعية وخطورة التعدي على الرقعة الزراعية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة في المبادرة بحضور محمد سيد ليله رئيس مركز ومدينة مغاغه وممثلي الإدارة الزراعية في مغاغة ومديرية الشباب والرياضة وممثلي المجلس القومي للمرأة وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة .