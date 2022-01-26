عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة "زرقك في أرضك

"مغاغة تنظم لقاءا للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية

مبادرة رزقك في أرضك
مبادرة رزقك في أرضك

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة بدأت في تنظيم فعاليات مبادرة "رزقك في أرضك"، والتي تم تدشينها من ديوان عام المحافظة  ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعي لدى المواطنين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، وبالتزامن مع بدء الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

أكد المحافظ أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تعد واحدة من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وخاصة بعد 25 يناير 2011، حيث زادت بشكل ملموس وأثرت على الإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي المصري بدرجة كبيـرة، وخاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المساكن مـن ناحيـة وعـدم وجـود أراضي للبناء عليها بعيدا عن الرقعة الزراعية من ناحية أخرى،

وشدد المحافظ علي جميع الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، وناشد جميع الأهالي في القرى والنجوع بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، لقاءا توعويا بقرية كفر الصالحين لتوعية المواطنين بالحفاظ على الرقعة الزراعية وخطورة التعدي على الرقعة الزراعية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة في المبادرة بحضور محمد سيد ليله رئيس مركز ومدينة مغاغه وممثلي الإدارة الزراعية في مغاغة ومديرية الشباب والرياضة وممثلي المجلس القومي للمرأة وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة .

التنسيق مؤسسة تعدي على الأراضى الزراعية الوحده المحلية إزالة التعديات التعديات علي الأراضي توجيهات القيادة السياسية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

موضوعات متعلقة

تعليم المنيا تعقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

يراقب مفاوضاته مع الأهلى.. الريان القطري يرغب في التعاقد مع موسيماني

القتل الخطأ .. دار الإفتاء توضح حكمه وكفارته الشرعية

دعاء البرد الشديد .. كلمات لا ترد وتغفر الذنوب

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

خطوة نحو الريادة الكهربائية.. جنرال موتورز تعلن عن استثمارات بـ 7 مليارات دولار

استئصال رئة أم أزمة قلبية.. آخر اللحظات في حياة ياسر رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

عاصفة ثلجية تجتاح بلاد الشام وتتقدم إلى مصر والسعودية.. تفاصيل

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

الحكومة: لدينا 73مليون جرعة من لقاحات كورونا.. ونتعاقد على عقارات لعلاج المواطنين

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

فيديو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ