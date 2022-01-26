الكويت .. إصابة وزير شؤون الشباب بفيروس كورونا

يخضع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي علي الموسى حاليا لبروتوكول العزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا بحسب ماذكرت صحيفة الراي الكويتية.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 6454 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 514826.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 5198 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 464853، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.3 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2489 حالة.