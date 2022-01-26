عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. إصابة وزير شؤون الشباب بفيروس كورونا

وزير كويتي
وزير كويتي

يخضع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي  علي الموسى حاليا لبروتوكول العزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا بحسب ماذكرت صحيفة الراي الكويتية. 
  
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 6454 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 514826.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 5198 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 464853، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.3 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2489 حالة. 

الكويت.. تسجيل 4148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت : لا صحة لانتهاء صلاحية لقاحات كورونا وعدم مطابقتها لمواصفات الجودة

الكويت وزارة الصحة فيروس كورونا المستجد كورونا الكويت وزير الدولة لشؤون الشباب

موضوعات متعلقة

الكويت.. مجلس الأمة يجدد الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

الكويت.. وزير الدفاع يعتمد رأى هيئة الإفتاء بشأن عمل المرأة فى الجيش

ترشيحاتنا

أمريكا تهدد بيلاروسيا برد عسكري حاسم.. تفاصيل

ماذا فعلت بنا هبة| مشاهد من تأثير العاصفة المجنونة على محافظات مصر

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وغيرها .. الإفتاء تجيب

لإنهاء الحرب.. آبي أحمد يستعد لاتخاذ خطوة غير مسبوقة مع قوات تيجراي

الرئيس السيسي في الإمارات.. مصير واحد وعلاقات أخوية وطيدة بين البلدين

بعد الطقس السيئ اليوم.. تعرف على موعد انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة فتوح.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية شهر يناير والصغرى في القاهرة 5

بعد الطقس السيئ اليوم.. تعرف على موعد انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

فيديو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ