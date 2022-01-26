عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز الشافعي وأشرف عبدالباقي وهاني رمزي يحتفلون بفوز مصر على كوت ديفوار

عزيز الشافعي بصحبه
عزيز الشافعي بصحبه أشرف عبد الباقي وهاني رمزي

احتفل الملحن عزيز الشافعي، بفوز منتخب مصر علي منتخب كوت ديفوار في مباراة اليوم لـ بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عزيز الشافعي صورة بصحبته الفنان أشرف عبد الباقي والفنان هاني رمزي، معلقا عليها  “من #السعوديه مبروك ل #مصر استمتعت بالتشجيع بصحبة الفنانين الكبار و يارب دايما”.

من منزله.. ميدو يحتفل بفوز المنتخب أمام كوت ديفوار.. فيديو

مبروك يا مصر.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بفوز الفراعنة أمام كوت ديفوار

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية، أما اصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسوف يخضع كلاهما غدا لعمل آشعة لتحديد برنامج كل منهما. 

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم  لربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع المغرب في الدور المقبل.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

منتخب المغرب تأهل لدور الثمانية بالأمس إثر تغلبه على مالاوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ثمن النهائي.

وتقام مباراة مصر والمغرب يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي في الكاميرون التي تنظم البطولة حتى يوم 6 فبراير 2022 فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر .

يذكر أن المتأهل من مواجهة مصر ضد المغرب في دور الـ8 سيلاقي الفائز من مباراة الكاميرون وجامبيا في نصف نهائي الأمم الإفريقية.

توج محمد النني لاعب المنتخب الوطني بأفضل لاعب في  مباراة مصر كوت ديفوار في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل .

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

الملحن عزيز الشافعي عزيز الشافعي مصر كوت ديفوار كاس امم افريقيا اشرف عبد الباقي هاني رمزي

موضوعات متعلقة

من منزله.. ميدو يحتفل بفوز المنتخب أمام كوت ديفوار.. فيديو

مبروك يا مصر.. شيرين عبد الوهاب تحتفل بفوز الفراعنة أمام كوت ديفوار

عقب فوز المنتخب أمام كوت ديفوار.. أحمد شوبير: نستاهل عن جدارة

سيف زاهر: مبروك يا مصر.. والله وعملوها الرجالة.. الحمد لله

إبراهيم سعيد: أسوأ ما في المباراة أداء مصطفى محمد.. والنني يستحق الأفضل

بصورة من فيلم رمضان مبروك.. محمد هنيدي يحتفل بفوز المنتخب

أحمد حسن عن فوز المنتخب: والله وعملوها الرجالة والثامنة ممكن

شاهد.. عصام الحضري يحتفل بفوز منتخب مصر على كوت ديفوار

ترشيحاتنا

سقوط الثلوج على اليونان يتسبب في تعليق القطارات والطرق.. فيديو

محمد الشناوي يكشف سر السجود أثناء تنفيذ محمد صلاح ركلة الجزاء الأخيرة

عضو اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب وعدوا وأوفوا.. وأهدي الفوز لـ أكرم توفيق

شاهد .. أحدث ظهور لـ كنزي عمرو دياب بـ البيجاما

محمد شريف لعب مباراة كوت ديفوار وهو مصاب .. تفاصيل

أبو جبل يوجه رسالة لـ الشناوي ويؤكد: أي حارس سيؤدي بنفس المستوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

أحمد موسى يبكي على الهواء مباشرة حزنا على ياسر رزق.. فيديو

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

تعرف على إصابة محمد الشناوي

بركلات الترجيح.. مصر إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

فيديو جراف| مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين ومواصفات فتى أحلامها

دفاية كهربائية تتسبب في اختناق أسرة كاملة.. تعرف على مخاطرها |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ