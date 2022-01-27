هاني رمزي وأشرف عبد الباقي يحتفلان بفوز مصر مع خالد تاج الدين

يتواجد حاليا بالرياض نجوم الشعر الغنائى بـ مصر والوطن العربى وهم خالد تاج الدين وبهاء الدين محمد وعزيز الشافعى وتامر حسين، ومعهم نجمى الكوميديا هانى رمزى وأشرف عبد الباقى، للمشاركة فى أحد الاحتفالات الضخمة المقرر إقامتها غدا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وجمع الشاعر خالد تاج الدين نجوم الشعر الغنائى ومعهم نجمى الكوميديا هانى رمزى وأشرف عبد الباقى للاحتفال بفوز المنتخب المصرى على منتخب كوت ديفوار وصعوده لدور الـ 8 بكأس الأمم الأفريقية، حيث ظلوا يهتفون هناك باسم مصر ويقدموا التهانى لمنتخب مصر.

كان الشاعر الغنائى خالد تاج الدين قد طرح فى نوفمبر الماضى بمشاركة الممثل والمطرب أمير صلاح الدين أحدث أعمالهما الغنائية، "آخر مترو"، من كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع وليد شراقى، ماستر خالد عز، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مدير تصوير مايكل فايز، وإخراج أيمن نور.

فوز منتخب مصر

وكان منتخب مصر تأهل إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.