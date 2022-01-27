في ذكرى رحيل محمود إسماعيل | قصة وفاة المعلم سلطان عاشق سمارة

يحل اليوم الخميس 28 يناير، ذكرى رحيل الفنان محمود إسماعيل ، الذي ولد في 18 مارس عام 1914، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1983، عن عمر يناهز الـ69 عامًا.

حياة محمود إسماعيل

ولد الفنان محمود إسماعيل في 18 مارس عام 1914 وبدأت مواهبه تظهر في مجالات الكتابة والتشخيص والموسيقي والإخراج، والتحق بفرقة القومية المصرية والتي كانت تجوب المحافظات من أجل عرض عروضها المسرحية.

مسيرة محمود إسماعيل

قام محمود إسماعيل بكتابة الأفلام التي مثل بها ومن أشهرهم “سمارة”، "توحة طاهرة"، "المهرج الكبير"، "بنت الحتة"، وقام أيضا بوضع الموسيقي التصويرية لفيلم "ابن البلد" عام 1942.

محمود إسماعيل فنان متعدد المواهب، فكما تألق في التمثيل برع أيضا في فن الإخراج، ووضع رؤية خاصة به، حيث أخرج فيلم "جسر الخالدين" عام 1960، "حب ودلع" عام 1959، "فتنة" عام 1948.

وفاة محمود إسماعيل

وفي يوم 27 من يناير من عام 1983 رحل محمود اسماعيل المعلم سلطان ذو الهيبة والسطوة عن عمر ناهز 69 ، تاركا خلفه رصيدا غنيا من أهم الأعمال التي كتبت في سجل الأعمال في الوطن العربي.