عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي تطرح صورًا تشويقية جديدة لـ "جريكال 2022" |شاهد

مازيراتي جريكال
مازيراتي جريكال

نشرت شركة "مازيراتي" صورا تشويقية جديدة لنموذج تجريبي تحت التمويهات من "جريكال 2022" وهي تجري لفات اختبارية بين الثلوج.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في أخبار السيارات،  مازيراتي  جريكال 2022، التي تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، ستبدأ من حوالي 50 ألف دولار أو أقل قليلا في فئة التجهيز الأساسية، ومتوقع طرحها خلال الأشهر القليلة القادمة، وستكون منافسا قويا مع بي ام دبليو X3 و "بورشه ماكان".

مازيراتي جريكال

الملاحظ من خلال الصور أن مازيراتي جريكال 2022 ستكون من ناحية الحجم أصغر من "مازيراتي ليفانتي"، مع غطاء محرك طويل، ومعالجة العامود C الموجود في الطرز الأخرى لمازيراتي، وسيتم بنائها على نفس المنصة المعيارية لسيارة ألفا روميو ستيلفيو، وبالتالي ستتشارك معها في بعض المكونات الرئيسية.

 

مازيراتي جريكال

أعلنت شركة  مازيراتي  أيضا أنها تنوي طرح لإصدار من جريكال في نسخة هايبرد وأخرى كهربائية بالكامل في مرحلة تالية من دورة حياتها، وهو ما ستقوم به في كل طرازاتها، سعيا منها للتحول الكهربائي بالكامل.

 

مازيراتي جريكال

رجحت مصادر مطلعة داخل مازيراتي الإيطالية أن جريكال سيتم طرحها أيضا في إصدار Trofeo عالي الأداء من جريكال وأن الأمر مطروح على الطاولة، تتضمن معالجة Trofeo محرك 8 سلندر سعة 3.8 لتر بشاحن تربو مزدوج، من صنع شركة فيراري ، لكن من غير المعروف إذا كان هذا المحرك سيكون ضمن خيارات مازيراتي جريكال أو لا.

فيراري مازيراتي جريكال هايبرد مازيراتي جريكال مازيراتي جريكال 2022 بي إم دبليو بورشه بورشه ماكان بي ام دبليو X3

موضوعات متعلقة

حزمة M قياسية..  بي إم دبليو تكشف تفاصيل الفئة الثامنة موديل 2022

الرئيس التنفيذي لـ "كيا": التحول الكهربائي جاء في مصلحتنا و"نيرو EV" الأعلى مبيعا

بنتلي تتوسع في منشآتها الصناعية تزامنا مع أول طراز كهربائي

بنتلي تعلن خطتها للتحول الكهربائي.. 5 طرازات جديدة قبل 2030

إصدار هجين فقط .. تويوتا تعلن مواصفات سيكويا 2023.. صور

الرئيس التنفيذي لفورد يوضح سياسة الاشتراكات الشهرية للحصول على ميزات إضافية

لقطات مسربة لمرسيدس جي كلاس بعد الفيس ليفت

خطوة نحو الريادة الكهربائية.. جنرال موتورز تعلن عن استثمارات بـ 7 مليارات دولار

ترشيحاتنا

الأشعة تؤكد تشخيص الشناوي وإصابة حمدي فتحي بإجهاد

وزيرة التخطيط : 127 مليار جنيه استثمارات موجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي

شاهد... كيف احتفل محمد صلاح مع لاعبي المنتخب بالفوز

هل عمل التاتو الثابت بدون دم حلال أم حرام؟ الإفتاء تجيب

غلق باب الترشح لانتخابات المهندسين.. إعلان القائمة الأولية 29 يناير

تعرف على قيمة مكافأة منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

الأرصاد: طقس شديد البرودة علي المحافظات وحالة من عدم الاستقرار خلال الساعات القادمة

أعراضه خفيفة.. أستاذ مناعة: بداية من فبراير ستكون الإصابات بـ أوميكرون فقط|فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

أبرزها نقل مباراة مصر.. 7 قرارات عاجلة من "كاف" بعد كارثة ملعب أوليمبي

التحفظ على أوراق امتحانات أداها شاب بدلا من مصطفى محمد لاعب المنتخب

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

تقديم مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي.. هل تغير أقدام لاعبي مصر تاريخ المواجهات مع المغرب؟

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53

فيديو

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ