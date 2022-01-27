مازيراتي تطرح صورًا تشويقية جديدة لـ "جريكال 2022" |شاهد

نشرت شركة "مازيراتي" صورا تشويقية جديدة لنموذج تجريبي تحت التمويهات من "جريكال 2022" وهي تجري لفات اختبارية بين الثلوج.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في أخبار السيارات، مازيراتي جريكال 2022، التي تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم، ستبدأ من حوالي 50 ألف دولار أو أقل قليلا في فئة التجهيز الأساسية، ومتوقع طرحها خلال الأشهر القليلة القادمة، وستكون منافسا قويا مع بي ام دبليو X3 و "بورشه ماكان".

مازيراتي جريكال

الملاحظ من خلال الصور أن مازيراتي جريكال 2022 ستكون من ناحية الحجم أصغر من "مازيراتي ليفانتي"، مع غطاء محرك طويل، ومعالجة العامود C الموجود في الطرز الأخرى لمازيراتي، وسيتم بنائها على نفس المنصة المعيارية لسيارة ألفا روميو ستيلفيو، وبالتالي ستتشارك معها في بعض المكونات الرئيسية.

مازيراتي جريكال

أعلنت شركة مازيراتي أيضا أنها تنوي طرح لإصدار من جريكال في نسخة هايبرد وأخرى كهربائية بالكامل في مرحلة تالية من دورة حياتها، وهو ما ستقوم به في كل طرازاتها، سعيا منها للتحول الكهربائي بالكامل.

مازيراتي جريكال

رجحت مصادر مطلعة داخل مازيراتي الإيطالية أن جريكال سيتم طرحها أيضا في إصدار Trofeo عالي الأداء من جريكال وأن الأمر مطروح على الطاولة، تتضمن معالجة Trofeo محرك 8 سلندر سعة 3.8 لتر بشاحن تربو مزدوج، من صنع شركة فيراري ، لكن من غير المعروف إذا كان هذا المحرك سيكون ضمن خيارات مازيراتي جريكال أو لا.