طبيب يوضح النظام الغذائي بعد عمليات التكميم

صرح الدكتور محمود زكريا أستاذ جراحات السمنة و السكر بجامعة عين شمس وعضو المنظمة الدولية لجراحي السمنة المفرطة وعضو كلية الجراحين الملكية بلندن وعضو المنظمة الدولية لجراحي السمنة المفرطة، أن جراحات السمنة بالمنظار هى طريقة آمنة لعلاج السمنة المفرطة وتفادى و علاج الكثير من الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة.



وقال الدكتور محمود زكريا أستاذ جراحات السمنة وتكميم المعدة، تؤدى عمليات السمنة إلى التقليل من كمية الطعام بدرجة كبيرة بدون الشعور بالجوع وتعتبر جراحات السمنة خطوة أولى لحياة جديدة ولذلك يجب علينا أن نغير من عاداتنا الغذائية القديمة وإسلوب الحياة الغير صحى حتى نصل إلى الوزن المثالى ونحافظ عليه بعد العملية.



وتابع الدكتور محمود زكريا، أن الرياضة مهمة جداً بعد جراحات السمنة لأنها لها دور كبير فى زيادة معدل حرق السعرات الحرارى وتحسين شكل الجسم وشد الترهلات وتحسين قدرات القلب و تقليل الضغط العصبى.



وأضاف الدكتور محمود زكريا، يوجد متابعة غذائية بعد عمليات السمنة بعد أى عملية تكميم معدة او تحويل مسار بالمنظار أو التكميم المعدل وغيرها من جراحات السمنة ولابد أن يتوافر نظام غذائى يجب إتباعه للحفاظ على نتائج العملية .

الوجبات المناسبة بعد الأكل



وأكد الدكتور محمود زكريا أن مرحلة الأكل العادى تبدأ بعد 6 أسابيع بعد العملية ويجب مضغ الاكل جيداً و التعود على الأكل ببطء وأكل 6 وجبات صغيره يومياً ويجب ألا نلغى أي وجبة، ويجب أن يأكل من قام بعملية تكميم المعدة أو إحدى عمليات السمنة فى طبق صغير بمعلقة صغيرة فى 20 دقيقة على الأقل، وممنوع الشرب قبل الأكل بنصف ساعة وأثناء وبعد الأكل بساعة.



وأشار الدكتور محمود زكريا يجب الإمتناع عن المشروبات الغازية والفوارات واللبان (العلكة) و الشيشة نهائيا، ويجب البعد عن الخبز الأبيض و الفينو و نأكل الخبز البلدى و التوست الأسمر (لاحتوائها على الردة).