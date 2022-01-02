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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

النظام الغذائي الصحي في بداية الحمل يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل

الحمل
الحمل

كشفت دراسة جديدة من جامعة توركو في فنلندا أن اتباع نظام غذائي صحي وشامل يقلل من التهاب الجسم يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل.

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السمنة عامل خطر هام للإصابة بسكري الحمل ، ويزداد عدد النساء الحوامل المصابات بزيادة الوزن أو السمنة. العادات الغذائية لها تأثير على كل من السمنة وظهور سكري الحمل.

فحصت دراسة الأم والطفل التي أجريت في جامعة توركو ومستشفى جامعة توركو في فنلندا العلاقة بين المدخول الغذائي وظهور سكري الحمل لدى 351 امرأة بدينة أو بدينة.

تم حساب مدخول النساء من المغذيات من يوميات الطعام ، وعلى أساسهما تم التعرف على نمطين غذائيين ، نمط غذائي صحي وغير صحي. بالإضافة إلى ذلك ، تم وصف الجودة الشاملة للنظام الغذائي في إشارة إلى تلك الموصى بها بمؤشر جودة النظام الغذائي وإمكانية الالتهاب مع مؤشر التهابات غذائي.

"تظهر نتائج بحثنا أن اتباع نظام غذائي صحي في بداية الحمل يقلل من مخاطر الإصابة بسكري الحمل" ، كما تقول المؤلفة الأولى ومرشحة الدكتوراه لوتا باجونين من معهد الطب الحيوي بجامعة توركو.

النظام الغذائي الذي يزيد من التهاب الجسم يزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل

ووجدت الدراسة أيضًا أن ارتفاع مؤشر الالتهاب الغذائي ، مما يعني أن النظام الغذائي الذي يزيد من علامات الالتهاب منخفضة الدرجة في الجسم كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل . علاوة على ذلك ، ارتبط ارتفاع استهلاك الدهون وخاصة الدهون المشبعة بسكري الحمل. هذا مهم لأن تناول الدهون المشبعة معروف بزيادة التهاب الجسم.

تم استخدام عدة طرق في الدراسة لفحص المدخول الغذائي في بداية الحمل. كشفت هذه التحليلات أن النظام الغذائي المعزز للصحة بشكل شامل يرتبط بخطر أقل للإصابة بسكري الحمل.

"تناول الخضار والفواكه والتوت ومنتجات الحبوب الكاملة بالإضافة إلى الدهون غير المشبعة أمر مهم بشكل خاص. تقلل هذه العناصر الغذائية والأطعمة الالتهاب في الجسم وبالتالي أيضًا من خطر الإصابة بسكري الحمل. الأمهات اللائي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة بالفعل قبل الحمل أكثر من المحتمل أن تستفيد من الإرشادات الغذائية في بداية الحمل "، كما يقول الأستاذ المساعد في التغذية كيرسي لاتينين من جامعة توركو ، الباحث الرئيسي في مجموعة أبحاث التغذية المبكرة والصحة التي أجرت الدراسة.

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