وزيرة الثقافة: تخصيص قاعة لأنشطة الأطفال بمعرض الكتاب يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان

أكدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن تخصيص قاعة لأنشطة الأطفال بالدورة 53 من معرض الكتاب يعكس اهتمام الدولة المستمر ببناء الإنسان والذى يضم في محاوره المتعددة تنشئة جيل جديد واع ومستنير.

وأضافت انه الإقبال الجماهيري على فعاليات جناح الطفل يعبر عن الرواج والحراك المعرفي بين النشء ، مضيفة انه يجسد مشهدا ثقافيا حضاريا ومتميزا .

يذكر أن القاعة المخصصة للطفل شهدت منذ الساعات الأولى فى عمر الدورة الـ53 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من الأطفال والاسرة المصرية، حيث تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالنشء

كما أن البرنامج الثقافي لجناح الطفل يتضمن 4 اركان، وهي ركن الحكايات ، الورش التفاعلية ، الورش الفنية والعروض المسرحية، وتشمل هذه المحاور كافة الوسائل العلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارات الطفل.