البابا تواضروس خلال استقبال وفد إفريقي: الكنيسة أنشات مستشفى بكينيا ومدرسة ببوروندي

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، وفدًا إعلاميًّا من ست دول إفريقية، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر بدعوة من وزارة الدولة للإعلام.



وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،في تصريح له، إن الوفد ضم إعلاميين من دول ليبيريا، وتنزانيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وسيراليون، وكينيا.



وأضاف أن قداسة البابا رحب بضيوفه وحدثهم عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى أن أهم ما تتميز به الكنيسة هو التعليم اللاهوتي والاستشهاد والرهبنة، كما ألمح قداسته إلى خدمة الكنيسة القبطية الممتدة في كافة أنحاء العالم ولا سيما في إفريقيا، مشيرا إلى المستشفى التي أنشأتها الكنيسة القبطية في كينيا وهي أكبر مستشفى هناك، وكذلك هناك مدرسة صناعية تم إنشاؤها في بوروندي، إلى جانب العديد من الخدمات التي تقدمها في عدة دول إفريقية.

وفي ختام اللقاء، قدم قداسة البابا هدية تذكارية للوفد عبارة عن كتاب عن مسار العائلة المقدسة وأيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر.



حضر اللقاء القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.