صلوا على من ذكر الله.. رائعة المنشد محمد نشأت.. فيديو

حل المنشد الشاب محمد نشأت الصوليست بدار الأوبرا المصرية والأول علی الجمهورية مسابقة الجامعات في الإنشاد الديني التابعة لوزارة التعليم العالي ضيفا على موقع صدى البلد وأنشد صلوا على من ذكر الله بصوت رائع.



شارك محمد نشأت في مهرجان كرنفال رمضان التابع لوزارة الآثار ومهرجان الموسيقى العربية التابع لوزارة الثقافة وتم تكريمه من جامعة القاهرة وشارك في حفلات فی المعز وساقية الصاوي وبيت السحيمی والربع الثقافی.

ولد محمد نشأت في 6 سبتمبر 1997 بمحافظة المنوفية نشأت على حب الإنشاد الديني وحضور مجالس الذكر كونه من أبناء الطريقة الشبراوية الخلواتية احدي أكبر طرق التصوف في مصر والعالم الإسلامي وساعده والده الراحل الشيخ نشأت كمال على تنميته موهبته حيث كان إمامًا وخطيب بالأوقاف.