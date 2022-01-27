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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم يكن راغبا في السلطة..الراحل ياسر رزق : المشير حسين طنطاوي من أعظم الشخصيات سيكتب التاريخ عنها..فيديو

الراحل ياسر رزق
الراحل ياسر رزق

قال الراحل ياسر رزق، إن الراحل المشير حسين طنطاوي، من أعظم الشخصيات التي سيكتب التاريخ عنها، مؤكدا أن المشير طنطاوي لم يكن دائما راغبا في السلطة.

وأضاف ياسر رزق، خلال آخر تصريحات، بفيلم تسجيلي عن أحداث 25 يناير، ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن المشير طنطاوي كان وطنيا مخلصا، وعسكريا محترفا ومصريا صميما.

 

وتابع ، أن المشير طنطاوي استطاع إنقاذ مصر، في عام شديد الصعوبة، ومن أخطر الأعوام التي مرت على البلاد بمنتهى النزاهة الوطنية.

 

وأشار الراحل ياسر رزق إلى أنه لم يكن هناك صفقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان على الإطلاق، مؤكدا أن موقف المشير طنطاوي معروف ضد جماعات الإسلام السياسي، التي تريد تحقيق مصالحها بعيدة عن الشعب.

 

بعد ثورة 30 يونيو 

وأكد ياسر رزق، أنه عندما أدرك الشعب فساد جماعة الإخوان، استطاع الإطاحة بهذا النظام البغيض، لولا نظام يناير 2011، لما استطعنا تصحيح المسار والانطلاقة التى حدثت بعد ثورة 30 يونيو وحدوث الطفرة التى حدثت.

25 يناير 30 يونيو لمشير حسين طنطاوي الراحل ياسر رزق مصطفى بكري

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