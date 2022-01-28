جهود الداخلية في 24 ساعة| إحباط 5 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية.. ضبط نصاب جمع 2.5 مليون جنيه من صفحة بالفيس بوك بحجة تبرعات لحالات إنسانية

مبروك كسبت أسبوع تايم شير.. شخص ينصب على مواطنين فى 20 مليون جنيه

الداخلية تداهم تجار البانجو في صحراء القنطرة وتضبط 2.5 طن.. صور

بتعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط شخص اشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

ضبط موظف محليات لتمكينه مواطنين من البناء المخالف في الغربية

شنت وزارة الداخلية اليوم عدة حملات امنية بمختلف المحافظات، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (شخصين- مقيمان بذات الدائرة) وتمكينهما من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة والاستيلاء على جزء من الطريق العام والذى إستتبعه وقائع إهدار المال العام بما هو قيمته (3 مليون جنيه) فضلاً عن تربح الموظف المذكور من أعمال وظيفته وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل خارج البلاد"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية والإتفاق مع بعض التجار والمستوردين داخل البلاد على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بالعملة المحلية للمتهم الثانى بداخل البلاد بالبريد ثم يقوم بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد".. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر (3) ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة إنتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها .

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة بإستهداف منطقة الظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط (17) قضية عبارة عن ( 17 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 2500 كيلو جرام – 100 كيلو جرام لبذور القنب المخدر).

أتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية، وتستكمل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط حائزي المواد المخدرة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين وإستيلائه على أكثر من 20 مليون جنيه منهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية) بإنشاء شركة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب طالباً منهم الحضور إلى مقر الشركة و تسليمهم جوائز رخيصة الثمن ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع إحدى القرى بالساحل الشمالى وأنه يمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" (على خلاف الحقيقة) وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء منهم على مبالغ ماليه.

وأضافت التحريات أن المذكور قام بالنصب والإحتيال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم 400 عميل والإستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت ( 20,000,000) عشرون مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمقر الشركة المشار إليها، كما تم ضبط (19 عقد وهمى لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير"- كميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد- عدد 2 أكلاشيه - كشوف مدون بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وبسؤال إثنين من ضحاياه قررا تعرضهما للنصب والإحتيال من قبل المتهم والإستيلاء منهما على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

كما تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة صفحة على موقع فيس بوك لجمع التبرعات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيامه بإنشاء صفحة على موقع "فيس بوك" ويقوم بدعوة الأشخاص للتبرع لبعض الحالات الإنسانية والتى يقوم بنشر فيديوهات لها على صفحته المشار إليها، وتلقيه عقب ذلك تحويلات بالعملة الأجنبية من بعض الأشخاص على حسابه بأحد البنوك.

ويقوم عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون، والاستيلاء على قيمة تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين ما يعادل قرابة (2,5 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 27 قضية .

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 817 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 239 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 14 قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية