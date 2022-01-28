ممثلة شهيرة تحتج ضد فرض لقاح فيروس كورونا إجباريا

شاركت ممثلة شهيرة في احتجاجات ضد فرض لقاح فيروس كورونا إجباريا، ونشرت صورا من المسيرة عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وانتقدت الممثلة الكندية إيفانجلين ليلي بطلة فيلم مارفل الشهير Ant-Man، إجبار أي شخص على حقن جسمه بمواد لا يرغب في تناولها أو التعرض لها مهما كان المبرر.

حضرت إيفانجلين ليلي التي تبلغ من العمر 42 عاما في مسيرة احتجاجية بواشنطن نهاية الأسبوع الماضي لدعم السيادة الجسدية، وعلقت على صورها في تطبيق انستجرام بكلمات مناهضة للأمر.

وقالت إيفانجلين ليلي إن فرض تناول لقاح فيروس كورونا ليس أمرا جيدا، رغم تفهمها من حالة الخوف التي تجتاح العالم بسبب الجائحة، داعمة فكرة حرية الاختيار.

ولا تعد إيفانجلين ليلى نجمة مارفل الوحيدة التي هاجمت فرض اللقاح إجباريا، حيث تشاركها ليتيتيا رايت نجمة فيلم بلاك بانثر نفس القضية وتعبر عن رأيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه يوصي مركز السيطرة على الأمراض بضرورة تلقي جميع الأشخاص المؤهلين للقاح فيروس كورونا، مع التأكيد على أن الآثا الضارة الناتجة عنه نادرة للغاية.

في الوقت نفسه تلقى ما لا يقل عن 5 مليارات شخص حول العالم لقاحات فيروس كورونا، وأضهرت دراسات حديثة بأنها تقلل من احتمالية الإصابة بأعراض خطيرة رغم ضعف فعاليتها مع متحور أوميكرون.