موجز السوشيال ميديا: شوبير يعلن قائمة حكام مباراة مصر والمغرب.. عمر كمال يشارك بروفات حفلته بالرياض

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
عمر كمال يشارك بروفات حفلته بالرياض.. فيديو
شوبير يشارك قائمة حكام مباراة ربع النهائي بين مصر والمغرب
صور تاريخية.. هاني شاكر يتألق رفقة كاظم الساهر ومحمد عبده
هاني حتحوت يدعم لاعبي المنتخب قبل مواجهة المغرب: كملوا يا رجالة
جورجينا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبهرة من دبي.. صور
بالأسود.. أحلام تستعرض جمال إطلالتها من حفل JoyAwards
رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم