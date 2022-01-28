عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا: شوبير يعلن قائمة حكام مباراة مصر والمغرب.. عمر كمال يشارك بروفات حفلته بالرياض

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية: 

عمر كمال يشارك بروفات حفلته بالرياض.. فيديو

شوبير يشارك قائمة حكام مباراة ربع النهائي بين مصر والمغرب

صور تاريخية.. هاني شاكر يتألق رفقة كاظم الساهر ومحمد عبده

هاني حتحوت يدعم لاعبي المنتخب قبل مواجهة المغرب: كملوا يا رجالة

جورجينا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبهرة من دبي.. صور

بالأسود.. أحلام تستعرض جمال إطلالتها من حفل JoyAwards

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

السوشيال ميديا موجز السوشيال ميديا شوبير عمر كمال موجز السوشيال مباراة مصر والمغرب موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

برلمانية: التعليم الفني قاطرة التنمية .. والاهتمام بطلاب المدارس الصناعية ضرورة

ماذا يفعل من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

أخبار السيارات|سعر ومواصفات سوزوكي التو موديل 2022 في مصر..لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد

الراحل ياسر رزق: فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة بـ2011 أشعرت الشعب بإهدار كرامته.. خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

بدون ماس.. كيف أنهت الدفاية الكهربائية حياة أسرتين في البحيرة

وسط موجة صقيع.. الثلوج تغطي بلدانا عربية| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ