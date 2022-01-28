"بي ام دبليو" توقف إنتاج i3 بشكل نهائي.. صور

قررت شركة "بي ام دبليو" البافارية إنهاء إنتاج طراز i3 الكهربائي بالكامل في يوليو القادم، واستبداله بشكل غير مباشر بطرازها الكهربائي الجديد "بي ام دبليو ix1" الكروس أوفر وهو الجيل الثالث من من بي ام دبليو X1.

بي ام دبليو

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، سبق وأعلنت BMW أنها ستستمر في إنتاج i3 حتى عام 2024 وهو ما يعني أنها تراجعت عن قرارها السابق لسبب لم تعلن عنه صراحة حتى الآن، رغم أن طرازها الكهربائي الأول حقق نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية، واستطاعت على مدار 9 سنوات قدمت خلالها " بي ام دبليو i3 " أن تبيع 250 ألف سيارة حول العالم.

أوقفت BMW إنتاج i3 للسوق الأمريكية العام الماضي وحدث نفس الشيء بالنسبة للأسواق في أستراليا بحلول نهاية عام 2021. وهذا يعني أن السيارة الكهربائية بالكامل ستظل متاحة فقط في أوروبا وبعض الدول الآسيوية حتى توقفها بالكامل في الصيف المقبل. تتعارض هذه الخطوة إلى حد ما مع التقارير السابقة التي روجت إلى نية الشركة الألمانية طرح i3 حتى عام 2024 ، مع ملاحظة أن قطاع المركبات الكهربائية يتطور بسرعة مذهلة بحيث لا يكون كل قرار نهائيًا بالضرورة.

بي ام دبليو

يتم تجميع بي ام دبليو i3 حاليًا في منشأة لايبزيغ بألمانيا وبعد إيقافها بشكل نهائي خلال الأشهر المقبلة ستعمل BMW على إعداد المصنع لإنتاج الجيل القادم من سيارة "ميني كانتري مان" بحلول النصف الثاني من هذا العام، أما بالنسبة لـ i3 ، فسيتم استبدالها بشكل غير مباشر بـ iX1 ، وسيتم تجميع الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات عديمة الانبعاثات في البداية بمصنع بي إم دبليو ريجنسبورج حتى عام 2024 ، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ديبريسين ، المجر.

بي ام دبليو

تم إطلاق i3 لأول مرة رسميا في عام 2013 ، بعد عامين من تحويل الكونسيبت الأولي إلى تصميم نهائي، تحتوي السيارة على هيكل من ألياف الكربون وتتوفر بثلاثة خيارات للبطاريات ونطاق يتراوح بين 81 ميلاً (130 كيلومترًا) و 153 ميلاً (246 كيلومترًا). كان إصدار الـ long range متاحًا بين عامي 2014 و 2018 في بعض الأسواق الأوروبية ولكن تم إلغاؤه لاحقًا.

بي ام دبليو

الجدير بالذكر أنه في ديسمبر 2021، أطلقت BMW طراز i3 في الصين بنسخة خاصة ليس لها علاقة بالإصدار الأمريكي أو الأوروبي.