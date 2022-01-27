رسميا .. الكشف عن بي أم دبليو الفئة الثامنة 2023 فيس ليفت

أعلنت العلامة البافارية شركة بى ام دبليو BMW ، الكشف الرسمى عن الفئة الثامنة 2023 فيس ليفت بتحديثاتها لجميع فئات السيارة ، بعد أربعة أعوام تقريباً على تدشين بي إم دبليو الفئة الثامنة الجيل الحالي .

بى ام دبليو الفئة الثامنة 2023

وظهرت السيارة بى ام دبليو الفئة الثامنة 2023 فيس ليفت ، بتحديثات وهى استبدال لوحة العدادات الرقمية السابقة 10.25 إنش بلوحة جديدة 12.3 إنش، و شبك جديد يضيء عند فتح الأبواب أو عدم إغلاق السيارة، مع إمكانية إيقاف الخاصية يدوياً.

بى ام دبليو الفئة الثامنة 2023

وطرحت السيارة بى ام دبليو الفئة الثامنة 2023 فيس ليفت ، بـ 5 ألوان جديدة تشمل الأخضر المعدني والأزرق المعدني والرمادي المعدني، وتصاميم جديدة للجنوط، كما حصلت فئات M850i الرياضية على جناح خلفي أسود وشبك أسود ومزايا أخرى حصرية لتمييزهم.

بى ام دبليو الفئة الثامنة 2023

وتستمد السيارة بى ام دبليو الفئة الثامنة 2023 فيس ليفت ، قوتها من محرك 6 سلندر 3 لتر تيربو بقوة 340 حصان وعزم 500 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بدفع رباعي وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.9 ثانية مع سرعة قصوى قدرها 250 كم/س .

بى ام دبليو الفئة الثامنة 2023

كما أن نسخة M850i xDrive ستأتي مع محرك V8 تيربو سعة 4.4 لتر بقوة 530 حصان وعزم 750 نيوتن.متر مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.9 ثانية.

بى ام دبليو الفئة الثامنة 2023

وستبدأ بي إم دبليو إنتاج الفئة الثامنة المحدثة في مارس من العام الجارى بسعر يبدأ من 85,000 دولار .