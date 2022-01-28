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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طفلة 4 سنوات

شخص يتهم ابن شقيقة زوجته بمحاولة التعدي الجنسي على نجلته

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

اتهم شخص نجل شقيقة زوجته بمحاولة التعدى الجنسي على نجلته التى تبلغ من العمر ٤ سنوات، بقرية النهضة الجديدة التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من "محمود.ال.س" ٤٢  عاما ومقيم قرية النهضة الجديدة  التابعة للمركز  يتهم فيه نجل شقيقة زوجته  ويدعى "محمد.ط.ع"١٤ عاما طالب بالصف الثالث الإعدادى بمحاولة إستدراج نجلته مكة ٤ سنوات إلي إحدي الشوارع الجانبية المجاورة للمنزل والتعدي عليها جنسيا إلا انها قامت بالصراخ فقام المتهم بالهرب.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته  أعترف بإرتكاب الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم  وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

محافظة الدقهلية امن الدقهلية مركز دكرنس نيابة العامة الثالث الإعدادي

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