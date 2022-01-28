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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: ليفربول يتوصل لاتفاق مع بورتو للتعاقد مع المهاجم لويس دياز

لويس دياز
لويس دياز

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي توصل لاتفاق للتعاقد مع الكولومبي المهاجم لويس دياز قادمًا من بورتو البرتغالي.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فأن دياز سينتقل لـ ليفربول مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني + 12.5 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

وتشير الصحف البريطانية إلى أنه يتبقى فقط الفحوصات الطبية للاعب، والتي من المنتظر أن يخضع لها في الأرجنتين حيث يتواجد لاستكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

وواجه نادي ليفربول في اليومين الماضيين منافسة شرسة من توتنهام للحصول على اللاعب، لكن رغبة دياز هي من حسمت وجهته.

جدير بالذكر أن دياز يلعب في صفوف بورتو منذ عام 2019، واستطاع تسجيل 16 هدفًا وصناعة 6 آخرين معهم هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف المسابقات.

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