ميدو ينشر صورة برفقة عمرو دياب عبر إنستجرام

شارك أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، متابعي حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة له.



وظهر ميدو برفقة الهضبة عمرو دياب في أحدث ظهور لهما، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وعلي جانب آخر رفض أحمد حسام ميدو فكرة التمييز بين المنتخبات الصغيرة والكبيرة في كأس أمم إفريقيا 2021 المُقامة في الكاميرون، مشددا على أن ما يحدث من أحداث غريبة في تلك البطولة جنون.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غير مقبول التمييز بين المنتخبات في الكان، تصريحات مدرب مالاوي فضيحة وتؤكد وجود تمييز واضح بين المنتخبات"

أضاف: "المنتخبات الصغرى فقط هي من تظهر لديها حالات تسمم، بسبب عدم الاهتمام بمستوى الفنادق الخاصة بهم، عكس المنتخبات الكبرى، لا يوجد حالات تسمم في المنتخبات الكبرى" .

وتابع: "الأخطاء التحكيمية في الكان تحدث للمنتخبات الصغرى فقط، لن ترى منتخب كبير يحدث معه أخطاء تحكيمية في إفريقيا" .

وختم حديثه قائلا: "يارب بطولة كأس الأمم 2021 تكمل على خير بالوضع ده، وما يحدث من تنظيم ضعيف وأحداث غريبة جنان، وكفاية اضطهاد للمنتخبات الصغرى"

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