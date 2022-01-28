عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو ينشر صورة برفقة عمرو دياب عبر إنستجرام

ميدو والهضبة
ميدو والهضبة

شارك أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر  السابق، متابعي حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة له.


وظهر ميدو برفقة الهضبة عمرو دياب في أحدث ظهور لهما،  نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وعلي جانب آخر رفض أحمد حسام ميدو فكرة التمييز بين المنتخبات الصغيرة والكبيرة في كأس أمم إفريقيا 2021 المُقامة في الكاميرون، مشددا على أن ما يحدث من أحداث غريبة في تلك البطولة جنون.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غير مقبول التمييز بين المنتخبات في الكان، تصريحات مدرب مالاوي فضيحة وتؤكد وجود تمييز واضح بين المنتخبات"

أضاف: "المنتخبات الصغرى فقط هي من تظهر لديها حالات تسمم، بسبب عدم الاهتمام بمستوى الفنادق الخاصة بهم، عكس المنتخبات الكبرى، لا يوجد حالات تسمم في المنتخبات الكبرى" .

وتابع: "الأخطاء التحكيمية في الكان تحدث للمنتخبات الصغرى فقط، لن ترى منتخب كبير يحدث معه أخطاء تحكيمية في إفريقيا" .

وختم حديثه قائلا: "يارب بطولة كأس الأمم 2021 تكمل على خير بالوضع ده، وما يحدث من تنظيم ضعيف وأحداث غريبة جنان، وكفاية اضطهاد للمنتخبات الصغرى"

IMG_٢٠٢٢٠١٢٨_٢٢٤٢٠٩
IMG_٢٠٢٢٠١٢٨_٢٢٤٢٠٩


 

 

أحمد حسام “ميدو الهضبة عمرو دياب كاس امم افريقيا الريمونتادا قناة المحور

ترشيحاتنا

كنت بجدد التعاقد بأكلة جمبري.. محمد بركات: وقتي لسه مجاش في إدارة الأهلي

فيديو علي الفيس بوك يحرك الحماية المدنية لإنقاذ قطة معلقة على شجرة

خالد عليش يطالب بحق الأب في رؤية أبنائه: ليه الست دايما هي اللي مظلومة؟

ليست كورونا.. أستاذ مناعة يحذر: نزلات البرد الشديدة تؤدى للوفاة.. فيديو

عندي تار من حد مش حاببني.. أحمد صيام يكشف سبب رفض ابنته دخول المجال الفني| فيديو

الهروب من الصقيع للموت.. وسائل التدفئة تحصد أرواح المصريين بمنازلهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس.. فيديو

بعد جراحة الصليبي.. أول ظهور لـ أكرم توفيق من ألمانيا

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

السيسي كرّمها في حياتها وأرسل وفدا للعزاء فيها.. وداع مؤثر للحاجة فهيمة|شاهد

التموين : توافر احتياطيات من الزيت والسكر والأرز تكفي 3 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرر الانسحاب لنصرة فلسطين.. لاعب الكويت في التنس محمد العوضي يرفض مواجهة اسرائيلي

من غير عمليات.. 5 إطلالات تبرز رشاقة أحلام

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ