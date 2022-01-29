بشكل وسعر خيالي .. ماكلارين T.33 الجديدة تخطف الأنظار |صور

تواصل شركة ماكلارين من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، عبر نسختها الجديدة T.33، والتي كشف عنها مصمم السيارات الانجليزي المخضرم " جوردون موراي"، وذلك بعد فترة من انطلاق النسخة T.50، ولكن يبدو أن هذه السيارة ستحمل الكثير من القدرات بعد ان وصفها جوردون بالسيارة الخارقة الافضل في العالم من عائلة GT.

بشكل وسعر خيالي .. ماكلارين T.33 الجديدة تخطف الانظار

الاداء الفني للسيارة ماكلارين T.33

يستطيع محرك السيارة ماكلارين T.33 أن ينتج قوة قدرها 615 حصانا، و بعزم اقصى للدوران يبلغ 451 نيوتن/متر، مع 11100 دورة في الدقيقة، حيث دعمت بمحرك من 12 اسطوانة طراز V، سعة 3900 سي سي، بلمسات كوزوورث.

بشكل وسعر خيالي .. ماكلارين T.33 الجديدة تخطف الانظار

بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الخلفية من خلال ترس تفاضلي انزلاقي محدو مثل السمة الغالبة لسيارات السباق، مع امكانية تثبيت التعليق الخلفي مباشرة على غلاف ناقل الحركة، أما عن الوزن الكلي للسيارة فيقدر بـ 2420 رطلاً أي مايعادل 1100 كيلوجرام.

بشكل وسعر خيالي .. ماكلارين T.33 الجديدة تخطف الانظار

وترتكز السيارة ماكلارين T.33 على عجلات خلفية يبلغ قياسها 20 بوصة، بينما تأتي السيارة بعجلات امامية يقدر قياسها بـ 19 بوصة، مع مكابح عالية الأداء طراز بريمو، إلى جانب اعتمادها على جنوط رياضية متعددة الاضلاع.

بشكل وسعر خيالي .. ماكلارين T.33 الجديدة تخطف الانظار

ويبلغ سعر السيارة ماكلارين T.33 الجديدة بقيمة قدرها 1.85 مليون دولار أمريكي، ويذكر أن هذه السيارة سوف تنطلق من خلال 100 نسخة فقط، على أن تتم عمليات تسليمها أوائل العام مابعد القادم 2024.