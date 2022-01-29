مي الغيطي: دوري بفيلم ريتسا صعب وانتظر عرض "أولاد عابد" في رمضان

قالت الفنانة مى الغيطى،أنها تربطها علاقة صداقة مع الفنان أمير المصرى، قبل المشاركة فى فيلم "ريتسا".

وأضافت الغيطى خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أصعب شئ فى فيلم "ريتسا" هو حالة مريم المريضة التى كانت تجسدها والمشاعر المختلطة تجاه حب شريكها ورغبتها فى البعد عنه.

وأوضحت مى الغيطى، أن صناع السينما أشادوا بالفيلم، وتنتظر رأي الجمهور.

ولفتت الفنانة مى الغيطى، إلى أنها ستشارك خلال رمضان القادم بمسلسل "أولاد عابد".

قصص الفيلم



الفيلم يحكي قصة 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

الفيلم بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.