مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارة مجهولة بدراجة نارية بطريق الاسماعيلية بورسعيد

لقي 3 أشخاص مصرعهم في الحال إثر تصادم سيارة مجهولة بدراجة نارية قرب طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.



وتلقي المركز المحلي للشبكة الوطنيه بلاغ من النجده يفيد تصادم سيارة مجهولة مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية علي طريق الكيلو 11 الصالحية قبل كوبري محور 30 يونيو.

علي الفور وجه اللواء منصور لاشين مدير امن الاسماعيلية فريق من ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية الي مكان البلاغ لفحص الواقعة ومعرفة هوية المتوفيين.



كما كلف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بفحص كافة الكاميرات علي طريق الإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو لكشف مرتكب الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأكدت المصادر الأمنية أن دوريات أمنية تعمل علي تمشيط طريق الإسماعيلية بورسعيد وطريق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو للوصول إلي السيارة مرتكب الواقعة.

كما كشف مصدر طبي عن اسماء المتوفيين وهم إسلام السيد رمضان ٢٧ سنة ومحمد السيد موسي ٨١ سنة مقيمين بكفر العزازى وأحمد محمود إبراهيم ٢٠ سنة مقيم فاقوس تم نقلهم إلي مشرحة المجمع الطبي بالاسماعيلية.