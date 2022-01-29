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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : كورونا تمنع حمزة نمرة من حضور جنازة والده.. أحدث ظهور لـ عزيزة جلال.. حقيقة اقتباس مسلسل دايماً عامر من عمل إسباني

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

حمزة نمرة يتغيب عن جنازة والده بسبب إصابته بكورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب حمزة نمرة، إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمنعه من حضور جنازة وعزاء والده، نتيجة طروف الحجر الصحي.

الأحد بمسجد الشرطة بالتجمع.. حسام حبيب يعلن موعد ومكان عزاء جدته

نشر الفنان حسام حبيب عبر خاصية الاستورى بموقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” منشور أعلن خلاله عن موعد عزاء جدته.

وقال حسام حبيب : إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله جدتي الغالية والعزيزة إلى قلبي، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة في التجمع.

مجدي الهوارى يكشف حقيقة اقتباس مسلسل دايماً عامر من الاسباني elite

رد المخرج مجدى الهواري على الشائعات التى طاردت مسلسله الجديد “ دايماً عامر ” ، والذى يتم تصويره حالياً ويقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان ، بانه مستوحى من احدى المسلسلات الاسبانية .

أخبار الفن| مشاهد مؤثرة لـ دنيا وإيمي سمير غانم في الرياض.. ووفاة نجل شريفة ماهر

أخبار الفن| تفاصيل حفل توزيع جوائز joy awards.. إصابة ميرهان حسين بفيروس كورونا.. بسمة وهبة: هعتزل الإعلام قريب

فى ذكرى ميلاد كوكا.. طلبت من زوجها ان يتزوج عليها وشاركت بفيلم عالمى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كوكا ، والتى أشتهرت بتجسيد سيدة الفتاة البدوية فى عدد من الأعمال السينمائية المصرية .

كوكا لم تقدم للسينما المصرية عدد كبير من الأفلام ، حيث قدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 28 عملاً فقط

قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة الأولى من أبو العروسة 3 I صور

 أبو العروسة .. واحد من أكثر الأعمال التلفزيونية شعبية فى الوطن العربى خلال السنوات الماضية، حيث استطاع العمل ان يجذب قطاع كبير من المشاهدين، خاصة وانه يتناول مشاكل الاسرة المصرية بشكل راقى محترم .

وخلال الساعات الماضية طرحت منصة watch it أولى حلقات الجزء الثالت من مسلسل أبو العروسة ، وذلك قبل عرضه على شاشة dmc  بيوم واحد فقط.

تحافظ على رونقها وشبابها..عزيزة جلال فى أحدث ظهور بعد غياب سنوات I فيديو

نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو مع الفنانة القديرة عزيزة جلال . 

وعلقت بوسى شلبى على الفيديو الذى جمعها بالفنانة عزيزة جلال قائلة : “ حبيبتي عزيزه جلال وحشتينا ” ، وقد جاءت التعليقات لتؤكد ان الفنانة عزيزة جلال مازالت تحافظ على رونقها وشبابها.

 

 

 

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