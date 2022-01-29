أخبار الفن : كورونا تمنع حمزة نمرة من حضور جنازة والده.. أحدث ظهور لـ عزيزة جلال.. حقيقة اقتباس مسلسل دايماً عامر من عمل إسباني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب حمزة نمرة، إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمنعه من حضور جنازة وعزاء والده، نتيجة طروف الحجر الصحي.

نشر الفنان حسام حبيب عبر خاصية الاستورى بموقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” منشور أعلن خلاله عن موعد عزاء جدته.

وقال حسام حبيب : إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله جدتي الغالية والعزيزة إلى قلبي، والعزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة في التجمع.

رد المخرج مجدى الهواري على الشائعات التى طاردت مسلسله الجديد “ دايماً عامر ” ، والذى يتم تصويره حالياً ويقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان ، بانه مستوحى من احدى المسلسلات الاسبانية .

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كوكا ، والتى أشتهرت بتجسيد سيدة الفتاة البدوية فى عدد من الأعمال السينمائية المصرية .

كوكا لم تقدم للسينما المصرية عدد كبير من الأفلام ، حيث قدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 28 عملاً فقط .

أبو العروسة .. واحد من أكثر الأعمال التلفزيونية شعبية فى الوطن العربى خلال السنوات الماضية، حيث استطاع العمل ان يجذب قطاع كبير من المشاهدين، خاصة وانه يتناول مشاكل الاسرة المصرية بشكل راقى محترم .

وخلال الساعات الماضية طرحت منصة watch it أولى حلقات الجزء الثالت من مسلسل أبو العروسة ، وذلك قبل عرضه على شاشة dmc بيوم واحد فقط.

نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو مع الفنانة القديرة عزيزة جلال .

وعلقت بوسى شلبى على الفيديو الذى جمعها بالفنانة عزيزة جلال قائلة : “ حبيبتي عزيزه جلال وحشتينا ” ، وقد جاءت التعليقات لتؤكد ان الفنانة عزيزة جلال مازالت تحافظ على رونقها وشبابها.