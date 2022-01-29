عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية النواب: قرار الرقابة المالية بإلغاء مقدم الوحدات السكنية يحقق مكاسب متعددة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بإعفاء الهيئة العامة للرقابة المالية للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة سيحقق مكاسب متعددة للسوق العقارية فى مقدمتها له تنشيط السوق العقارية في مصر والتيسير على المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج فى الحصول على وحدة سكنية بنظام الإجارة ثم يتملكها فيما بعد في نهاية العقد بعد خصم ثمن الإيجار من سعرها النهائي ودون دفع أى مقدمات. 


ووجه " عبد الحميد " فى بيان له اصدره، للدكتور محمد عمران على هذا القرار المهم والذى يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الاعباء المالية على المواطنين مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم بصورة ايجابية وكبيرة فى توفير الوحدات السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوايات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا. 


وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية سيتم ايجارها للشباب غير القادر على شراء وحدات سكنية ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الإيجار مشيراً الى أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك وذلك بعد تكليف الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة.

رقابة مجلس الوزراء مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة

ترشيحاتنا

البطاطس تصبح سامة.. 10 أطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

فضل الصلاة على النبي والصيغة المخصصة لها.. من أفضل العبادات

نواجه تحديات كبيرة ومشتركة.. تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي وسفير جمهورية باكستان

برفقة سلمي أبو ضيف| شاهد.. أحدث ظهور لـ أمينة خليل عبر إنستجرام

بتحريك طفيف .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 يناير 2022

أصوات من السماء.. القارئ محمود النمراوي يسير على درب أعلام دولة التلاوة|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

4 بلطجية طعنوه سحلوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

غضب داخل بعثة منتخب مصر بسبب فندق الإقامة في ياوندي

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

فيديو

أبرز مشاهد جوي أووردز .. سقوط مذيعة وترتر رامز

هو جوزي بس مش عايشين في بيت واحد.. منة عرفة في حوار جريء

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ