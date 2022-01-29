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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسمم أم ونجلتيها إثر تناول وجبة غذائية سامة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعرضت سيدة وابنتيها لتسمم غذائي داخل منزلهم ، بمنطقة البركة بعزبة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقى العلاج.

الصور الاولى لضحايا حادث طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تعرض أسرة من ثلاثة أفراد بتسمم غذائى بمنزلهم بمنطقة البركة بعزبة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

 

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقى العلاج، والمصابون هم "سعاد أمين ذكاء، 35 عامًا، ونسمة إيهاب 17عامًا، وبسنت إيهاب 14 عامًا، وتحرر محضر بالواقعة.

 

وعلى الجانب الآخر، أصيب فتاتان وطفلتان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مجهولة مع توك توك على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، أمام عزبة المنشية بالمحسمة دائرة مركز القصاصين.

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تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مجهولة مع توك توك على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى أمام عزبة المنشية بالمحسمة دائرة مركز القصاصين.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مروة احمد على 38 عاما، مقيمة أبو صوير مصابة كدمة بالعين اليمنى والساق اليسرى ونجاح سليمان سالم 29 عاما، مقيمة نفس العنوان ومصابة بكسر مضاعف بالركبة اليسرى واشتباه كسر بأصابع اليد اليسرى وكدمات بالجسم والطفلة روجينا رامى محمد 7 أعوام مصابة كدمات بالوجه والجسم والطفلة مكة رامى محمد 3 شهور مصابة جرح بالأنف وكدمة بالصدر والبطن.

 

على الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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