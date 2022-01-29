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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم : مجموع الإعدادية من 280 والنتيجة يعتمدها المحافظين وليس الوزير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقى موقع صدى البلد، العديد من الاستفسارات بشأن طريقة تقييم طلاب الشهادة الاعدادية 2022 ، ومدى صدور اي قرارات جديدة بشأنها .

 

من جانبه ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه لا جديد في طريقة تقييم طلاب الشهادة الاعدادية 2022 ، حيث سيتم حساب مجموع الطالب في نهاية العام من 280 درجة ، حيث أن مجموع الترم الاول من 140 و مجموع الترم الثاني من 140 .

 

وقال المصدر ، في تصريحاته لـ صدى البلد : إن جميع المديريات التعليمية تعقد امتحانات تحريرية لطلاب الشهادة الاعدادية 2022 لتقييمهم على الترم الاول ، ولم يتم اللجوء لعقد أي امتحانات من المنزل او بالأبحاث في أي محافظة في مصر ، ولم يتم ايضا اللجوء لنظام لامتحان الورقة المجمعة بل يمتحن طلاب الشهادة الاعدادية 2022 امتحان كل مادة بشكل منفصل وفقا لجداول امتحانات وضعها واعتمدها المحافظون .

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 يعتمدها كل محافظ في محافظته ولا يعتمدها وزير التربية والتعليم ، لافتة إلى أنه يشرف على عقد هذه امتحانات الشهادة الاعدادية مديري المديريات التعليمية الموجودين في محافظات مصر ، حيث تعقد غرف عمليات في كل مديرية وإدارة تعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 .

 

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الاعدادية 2022 في عدد من محافظات الجمهورية ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

 

امتحانات الاعدادية 2022 بالقاهرة 

تستعد مدارس القاهرة لـ بدء امتحانات الاعدادية  2022 ، ورفعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة درجة الاستعداد بالمدارس، مشددا على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والإدارات التعليمية.

 

ويجري اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية بمدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين بشارع بور سعيد بحي السيدة زينب لتفقد بدء امتحانات الإعدادية 2022  للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحانات.

 

وفيما يلي ينشر صدى البلد جدول امتحانات امتحانات الاعدادية 2022 بالقاهرة :

جدول امتحانات الاعدادية 2022 بالقاهرة

السبت 29 يناير  : امتحان اللغة العربية والخط والتربية الدينية

الأحد 30 يناير : يؤدي الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية

الاثنين 31 يناير : يؤدي الطلاب امتحان  مادة الجبر والإحصاء  ثم يليه امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 1 فبراير: امتحان  مادة اللغة الأجنبية 

الأربعاء 2 فبراير:  يؤدى الطلاب امتحان مادة الهندسة  ثم يليه امتحان مادة  التبرية الفنية.

الخميس 3 فبراير :  يؤدى الطلاب  امتحان مادة العلوم.

وجه محمد عطية مدير المديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، رسالة إلى الطلبة للحفاظ علي سلامتهم ، أوصاهم فيها بارتداء الكمامات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ، وعدم الاقتراب من أعمدة الانارة  وبخاصة أثناء سقوط الأمطار حرصا على حياتهم، وعدم العبث في مياه الأمطار خوفا من وجود خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات أو بالوعات مفتوحة ، وعدم اصطحاب الموبايل في اللجان ، والمراجعة الدقيقة والتوكل علي الله.
 

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كما أشار مدير المديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى انعقاد  لجنة الأزمات والكوارث في كل مدرسة لمتابعة تنفيذ  التعليمات ، وإخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة ، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية وبخاصة في حالة حدوث طارئ ليمكننا التدخل الفوري وانقاذ الموقف. 

امتحانات الاعدادية 2022 بمحافظة الجيزة 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول امتحانات الاعدادية بالجيزة الخاصة بالفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه وفقا لـ جدول امتحانات الاعدادية بالجيزة ، من المقرر أن تنطلق امتحانات الاعدادية بالجيزة ، من غد السبت الموافق 29 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير 2022

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن تفاصيل جدول امتحانات الاعدادية بالجيزة تتمثل في :

جدول امتحانات الاعدادية بالجيزة
  • السبت 29 يناير 2022 : اللغة العربية والخط من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا ويخصص 20 دقيقة للإملاء
  • الأحد 30 يناير 2022 : اللغة الأجنبية من 9 صباحا حتى 11 صباحا + التربية الدينية من 11:30 صباحا حتى 1 ظهرا
  • الاثنين 31 يناير 2022 :العلوم من 9 صباحا حتى 11 صباحا + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا
  • الثلاثاء 1 فبراير 2022 : الجبر والإحصاء من 9 صباحا حتى 11 صباحا + التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا
  • الأربعاء 2 فبراير 2022 : الهندسة من 9 صباحا حتى 11 صباحا
  • الخميس 3 فبراير 2022 : الدراسات الاجتماعية من 9 صباحا حتى 11 صباحا + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية) من 11:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا
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