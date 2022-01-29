تدريبات تأهيلية خاصة لـ خماسي الزمالك

أدي الإيفواري رزاق سيسيه ويوسف أوباما ومحمد عبد الغني وماجد هاني ومحمد طارق خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



جاء ذلك وفقا للبرنامج التدريبي المحدد من قبل الجهاز الفني للخماسي، من أجل علاج الارهاق البدني والعضلي عقب مشاركتهم في لقاء سيراميكا كليوباترا الذي أقيم بالأمس في كأس الرابطة.



وقام خماسي الفريق بأداء تدريبات الجري حول الملعب، قبل خوض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة بكأس الرابطة.