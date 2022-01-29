ظهور نادر..عمرو دياب يغني ويرقص مع ابنه عبد الله في سهرة ليلية

بالفيديو..

ظهر النجم عمرو دياب في مقطع فيديو جديد برفقة ابنه عبد الله بإحدى السهرات الليلية، ونشرت صفحة et بالعربي الفيديو.

وظهر عمرو دياب مع ابنه عبد الله، وهما يغنيان ويتراقصان على أنغام أغنية يا أنا يا لا وسط أجواء من المرح مع عدد من الأصدقاء والمعارف.

عمرو دياب برفقة شقيقه من حفله الأخير بـ دبى

أحيا النجم عمرو دياب، مؤخرا حفلا غنائيا في مسديا سيتي دبي وسط حضور جماهيري كبير، وحرص على حضور الحفل عماد دياب شقيق الهضبة عمرو دياب.

وقدم عمرو دياب ،مجموعة من أروع أغانيه وخاصة أغانيه الجديدة التي تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة.

وفاجأ الهضبة، جمهوره بدعوة مجموعة من صناع أغانيه للصعود إلى المسرح وتحيتهم، حيث قدم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين الذين غنيا معه أغنية "انت الحظ".

وقدم الملحن تامر علي وشاركه غناء أغنية "يا ناسي وعدك"، وقدم أيضا الملحن مدين والموزع نادر حمدي والموزع توما.

يذكر أن عمرو دياب، طرح منذ فترة أحدث أغنياته "خلى الحجر ينطق" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ، لحن محمد يحيى ، توزيع توما ، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وقدم عمرو دياب عددا من أشهر أغانيه التي يحبها جمهوره منها، ما بينا ميعاد، راجعين، وغيرها.

وتصدر الفنان عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب للأسبوع الثالث عشر، بعد طرحه عددًا من أغانيه من بينها أنت الحظ، كتر من قرب، وحلو التغيير.

واحتفل الملحن عزيز الشافعي، بوصول الفنان عمرو دياب لتريند موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث نشر صورة لـ عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق قائلا: للأسبوع الـ 13 على التوالي، عمرو دياب يتصدر موقع الفيديوهات يوتيوب، بالرغم من عدم إتاحة أغانيه في مصر إلا بعد 40 يوما من طرحها.

عمرو دياب وعزيز الشافعى

وكان حل الملحن والشاعر الغنائى عزيز الشافعى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري؛ احتفالا بنجاحاته فى عام 2021، وتحديث فيه عن عمرو دياب وتعاونه مع عدد من المطربين والمطربات في كثير من الأعمال الفنية والأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال الألحان أو الكلمات والألحان سويا.

وتحدث الملحن عزيز الشافعى خلال ندوته عن الهضبة عمرو دياب وسر اختياره لأغانيه فى الأعوام الأخيرة.

وقال عزيز الشافعى: "عمرو دياب ينافس دوليا وليس محليا ولديه رؤية ومقاييس لاختيار اغانيه من بينها الهدف من الأغنية وتوقيتها والموضة الغنائية فى العالم الخارجى وليس العالم العربى فقط ".