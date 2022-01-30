أداء رياضي وقدرات مذهلة.. جوردون موراي T.33 تخطف الأنظار من جديد| فيديو

حققت جوردون موراي شهرة واسعة في عالم السيارات الخارقة، بعد أن كشفت من قبل عن اصداراها المميز T.50، بينما تواصل من تقديم عروض هذه الفئة من السيارات من خلال النسخة T.33 صاحبة التصميم المبهر والقدرات الفنية القوية.

أداء رياضي وقدرات مذهلة .. جوردون موراي T.33 تخطف الانظار من جديد

جوردون موراي T.33 تخطف الانظار من جديد

تعتمد النسخة T.33 على نفس المحرك الخاص بقرينتها المميز T.50، ولكن مع تقليل بعض القوة، حيث دعمت بمحرك من 12 اسطوانة طراز V، سعة 3900 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 606 حصانا و 451 نيوتن/متر من عزم الدوران، على عكس القدرات السابقة والتي كانت تأتي بقوة 654 حصانا، و 467 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

وتمتلك السيارة الخارقة T.33 العديد من التقنيات الفنية القوية مثل، مكابح مصنوعة من الكربون والسيراميك طراز بريمبو المميز، مع هيكل خارجي من الياف الكربون، بالاضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية الاداء مع لون اسود لامع، بالاضافة إلى سقف يعتمد على نفس اللون.

كما ترتكز السيارة جوردون موراي T.33 على جنوط رياضية المظهر، تتخذ تصميم هندسي متعدد الأضلاع، مع لمسات انسيابية خارجية تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى مصابيح دائرية خلفية، ومنظومة عادم ثنائية الأداء، مع زجاج خلفي مائل يعطي شعور بأن تلك النسخة اقرب من المركبات الفضائية الخارقة، مع ابوب جانبية تفتح لأعلى.