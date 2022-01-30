رئيس واتسآب يعلن مفاجأة للملايين.. قريبا إطلاق ميزة طال انتظارها لسنوات

يبدو أن الملايين من مستخدمي تطبيق واتسآب WhatsApp على موعد مع واحدة من أهم الميزات التى طال انتظارها لسنوات طويلة منذ إطلاق التطبيق لأول مرة في عام 2009 ، حيث يستعد واتسآب لإطلاق تطبيق مخصص لأجهزة آيباد دون الاعتماد على التطبيق المخصص لآيفون.





وصرح Will Cathcart ويل كاثكارت، رئيس تطبيق واتسآب لموقع The Verge بأن واتسآب سيطلق قريبا نسخة من التطبيق مخصصة لأجهزة آيباد iPad .



وضمن حملة ترويجية كبرى لتطبيق واتسآب في الولايات المتحدة، وجه كاثكارت رسالة لمستخدمي واتسآب الذين يطالبون بتطبيق مخصص لآيباد ب "ألا يفقدوا الأمل".

وفي مقابلته مع موقع The Verge قال ويل كاثكارت " استعصى على المستخدمين لفترة طويلة عدم استخدام تطبيق مخصص لأجهزة آيباد دون الاعتماد على آيفون على الرغم من كونه ميزة مطلوبة بشدة" .



وأضاف كاثكارت إن تطبيق واتسآب المخصص لأجهزة آيباد مثل تطبيق Instagram إنستجرام على آيباد أخذ الكثير من السنوات حتى يتم إنشائه.





وشدد كاثكارت على أن واتسآب نجح في إطلاق المزيد من الخدمات لدعم التطبيق ، في إشارة إلى طرح دعم متعدد الأجهزة لواتسآب العام الماضي، مع نسخة مخصصة للويب.

ومن المقرر أن تطبيق واتسآب الجديد القادم لأجهزة آيباد سيتيح سهولة كبيرة في استخدام التطبيق، حيث أنه لا يمكن فتح واتسآب حاليا على آيباد بدون ربطه على هاتف الآيفون أولا، وهو أمر كان يعاني منه أغلب المستخدمون.



جدير بالذكر أن شركة ميتا Meta تبدأ اليوم الأحد ، أكبر حملة ترويجية لتطبيقها واتسآب WhatsApp في الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدا لفتح سوق لها بين واحد من أكبر الأسواق العالمية الجاذبة لقطاعات التكنولوجيا.



وتهدف حملة ميتا التسويقية لتطبيقها واتسآب إلى جعل المزيد من الأشخاص في الولايات المتحدة يتحولون إلى استخدام تطبيق واتسآب الذى أصبح يستخدم تقنية التشفير من طرف لطرف ومن خلال التركيز على أمان التطبيق بالنسبة لطرق الرسائل النصية الأخرى.