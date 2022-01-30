فولكس فاجن تكشف عن أسعار ومواصفات سيارة ID 5 الجديدة.. صور

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن تفاصيل الأسعار والمواصفات للسيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات ID ، والتي تعد العضو الثالث في عائلة السيارات الكهربائية المصممة حسب الطلب.

وتتلقى الشركة الألمانية الآن طلبات النموذج والتي يبدأ سعرها من 50.550 جنيه إسترليني، لتنضم إلى ID 3 hatchback و ID 4 SUV في المملكة المتحدة.

يتم تشغيل طراز فولكس فاجنID 5 القياسي بمحركات بقوة 172 حصان او 201حصان، ويمكنتها التسارع من وضع الثبات حتى 62 ميل/ساعة خلال 10.4 ثانية و 8.4 ثانية على التوالي.

توفر بطارية بقوة 77 كيلو وات في الساعة (قياسية في المملكة المتحدة) نطاقًا أقصى يصل إلى 313 ميلًا، بفضل الديناميكا الهوائية المحسّنة لطراز ID 5، وستتوفر بثلاثة مستويات من المواصفات هي Tech و Max و GTX التي تتصدر النطاق.

تم تجهيز جميع الطرازات ، بدءًا من 50.550 جنيهًا إسترلينيًا، بمصابيح أمامية مصفوفة ID Light LED ، ونظام سلامة مساعد السفر من فولكس فاجن، وباب خلفي يعمل بالطاقة، وتحكم مناخي ثلاثي المناطق، وشاشة أمامية للواقع المعزز، ومقاعد قابلة للتعديل بـ 12 اتجاهًا .

يبلغ سعر الحد الأقصى من 54.050 جنيهًا إسترلينيًا ويقدم عجلات معدنية مقاس 20 بوصة ومقاعد رياضية فاخرة ومضخة حرارية أكثر كفاءة وحزمة قيادة رياضية، والتي تشمل التحكم الديناميكي بالهيكل والتوجيه التدريجي واختيار ملف تعريف القيادة.

يتميز ID 5 GTX بمجموعة نقل حركة ذات أداء مُحسَّن مع محرك إضافي على المحور الأمامي، ينتج عنه ارتطام يصل إلى 295 حصانًا ويقطع الوقت من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة خلال 6.3 ثانية، ولكن نطاقًا أقصر قليلاً يبلغ 296 ميلاً.

تبدأ أسعار معرف 5 GTX من 58.640 جنيه إسترليني، تشتمل المعدات على عجلات رياضية من سبائك Ystad مقاس 20 بوصة وتشطيبات لامعة على إطار السقف والأعمدة C وتنجيد المقاعد باللون الأحمر وألواح الأبواب المصنوعة من الجلد الصناعي باللون الأزرق الداكن وواقيات عتبات الأبواب التي تحمل علامة GTX.