مبيعات تويوتا تنمو بنسبة 10.6٪ مع احتفاظ الشركة بلقب أفضل مبيعات عالمياً.. تفاصيل

نمت مبيعات تويوتا بنسبة 10.6٪ في عام 2021، حيث احتفظت شركة صناعة السيارات اليابانية بمكانتها كأعلى علامة تجارية مبيعًا في العالم للعام الثاني على التوالي.

وإلى جانب علامتها التجارية الفاخرة Lexus، باعت تويوتا ما مجموعه 9.6 مليون وحدة العام الماضي، حيث تفوقت على شركة فولكس فاجن أقرب منافسيها بنحو 4.8 مليون سيارة.



يرجع الفضل في نمو مبيعات Toyota إلى إعداد سلسلة التوريد وتخزينها قبل أن يسيطر نقص أشباه الموصلات والمكونات الكهربائية الأخرى على صناعة السيارات بأكملها.

حققت الشركة نموًا كبيراً في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث باعت ما مجموعه 2.6 مليون سيارة في العام الماضي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 33.8 ٪.

قالت تويوتا لمجلة Autocar البريطانية أن RAV4 هو الآن طرازها الأكثر مبيعاً، قبل Corolla ، التي احتلت التاج سابقاً.

وجاءت ارقام المبيعات كالتالي: حوالي 2.4 مليون من سيارات تويوتا المباعة كانت هجينة، بزيادة قدرها 27.4٪ على أساس سنوي، في حين أن 14.407 سيارة فقط كانت كهربائية بالكامل.

وصلت المبيعات الإجمالية لمجموعة Toyota Motor Group إلى 10.5 مليون دولار عندما جمعت بين Toyota و Lexus وشركاتها التابعة الأخرى Daihatsu وHino وتفوقت على مجموعة فولكس فاجن بجميع علاماتها التجارية بعدد 1.6 مليون سيارة.

حققت الشركة نمواً كبيراً في العديد من الأسواق الدولية كانت آسيا أكبر أسواقها، حيث بيعت 3.1 مليون وحدة بنمو نسبته 13.2٪ وكانت أمريكا الشمالية ثاني أفضل سوق لتويوتا، حيث تم بيع 2.6 مليون سيارة بنسبة نمو تصل الى 11.3٪.

صنعت الشركة التاريخ في الولايات المتحدة في عام 2021، لتصبح الشركة المصنعة الأكثر مبيعًا في البلاد منهية بذلك سيطرة جنرال موتورز على السوق لمدة 90 عاماً.

باعت Toyota Motor Group في أوروبا ما يزيد قليلاً عن مليون سيارة وهو ما يمثل نمواً بنسبة 7.1٪ على الرغم من زيادة المبيعات، ولا تزال تويوتا تتضرر بشدة من أزمة الرقائق، التي تفاقمت بسبب تأثيرات جائحة Covid-19.

وقالت تويوتا: "على الرغم من تأثير نقص إمدادات قطع الغيار الذي حدث منذ سبتمبر، بسبب انتشار Covid-19 في جنوب شرق آسيا، إلا أن التوسع في تشكيلة المركبات الكهربائية والمبيعات القوية ساهمت في الصعود الى القمة .

ويذكر ان شركة تويوتا ستعلن عن نتائج أرباحها للربع الثالث من عام 2021 في 9 فبراير.